Janeiro: 22 receitas de dar água na boca com as frutas da estação

Uma das coisas mais deliciosas que o verão nos oferece é a abundância de frutas tropicais da temporada. Algumas delas são: abacaxi, banana, pêssego, limão, mamão e melancia,.

Além de comer a fruta pura, uma boa opção para aumentar o consumo desses frutas é inseri-los em receitas. Sendo assim, listamos receitas doces e salgadas – incluindo sobremesas, peixes e até saladas – para você entrar no verão se aventurando em novos sabores e aproveitando as frutas da estação. Tem molho de pimenta com abacaxi, peixe com banana-da-terra, compota de mamão e muito mais! Confira a seguir:

Abacaxi

Molho de pimenta com abacaxi

Abacaxi em calda

Maionese de casca de abacaxi

Camarão com abacaxi grelhado

Banana

Bananada com biscoito de castanha

Peixe com crosta de castanha-do-pará e purê de banana-da-terra

Creme gelado de gengibre com banana

Torta de banana com creme de paçoca

Pirarucu com purê de banana e molho de hortaliças

Pêssego

Pêssegos assados com iogurte, blueberry e granola

Pêssegos grelhados com iogurte

Rum de pêssego e pepino

Limão

Torta de limão

Caipirinha de limão-siciliano

Pudim de limão siciliano

Salada de endívia com arroz negro ao molho de limão

Mamão

Doce de mamão em anel

Compota de mamão verde

Bolinho nevado com creme de mamão

Melancia

Gaspacho de melancia

Vieira com melancia, chouriço e feta