Pêssegos assados com iogurte, blueberry e granola

Modo de preparo

5 pêssegos maduros cortados ao meio, sem caroço

3 colheres (sopa) de mel

Canela a gosto

500 mililitros de iogurte natural

100 gramas de mirtilo

1 xícara de granola orgânica

Em uma forma, disponha os pêssegos, regue com 2 colheres do mel e salpique a canela. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou até amolecer. Espere amornar e distribua os pêssegos entre três tigelas. Acrescente o iogurte, o mirtilo e a granola. Finalize com o restante do mel e sirva.

*Receita cedida por Amanda Francelino (Receitas doces e salgadas para um brunch completo em casa)