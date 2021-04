Creme gelado de gengibre com banana

Modo de preparo

1/2 xícara de açúcar

2 colheres (sopa) de gengibre fresco em tirinhas bem finas

3/4 de xícara de creme de leite

1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado

1 talo pequeno de capim-limão

3/4 de xícara de leite

4 gemas

1/3 de xícara de açúcar mascavo

2 bananas nanicas grandes e maduras em rodelas

1 fio de óleo para fritar

Em uma panela pequena, acrescente 1/4 de xícara de água, o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo apenas até dissolver. Assim que ferver, junte as tiras de gengibre e mantenha em fogo baixo por 5 minutos ou até o gengibre estar cozido. Descarte a calda, transfira as tiras de gengibre para uma tigela média e junte o creme de leite. Reserve. Numa panela pequena, coloque o gengibre fresco ralado, o capim-limão e o leite e aqueça em fogo alto. Desligue o fogo assim que ferver, tampe e deixe descansar por dois minutos. Reserve. Numa tigela, misture as gemas e o açúcar. Acrescente o leite na tigela das gemas e mexa com um fouet até ficar homogêneo. Volte com a mistura para a panelinha, aqueça em fogo médio e, sem parar de mexer, cozinhe por cerca de dois minutos ou até a espuma da superfície sumir e o creme engrossar, cobrindo o dorso da colher, mas sem deixar ferver. Retire do fogo e, passando pela peneira, despeje o creme na tigela do gengibre e do creme de leite. Misture bem, transfira para um refratário e leve ao freezer por, pelo menos, 3 horas. Dez minutos antes de servir, retire do freezer. Regue uma frigideira média antiaderente com o óleo, aqueça as bananas e doure levemente dos dois lados. Espalhe as bananas sobre o creme e sirva.

*Receita por Heloisa Bacellar (veja mais receitas)