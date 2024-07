Dia do Orgulho Crespo: Veja dicas para cuidar do cabelo

Todo 26 de julho marca o Dia do Orgulho Crespo. Além de celebrar esse tipo de madeixa, a intenção da data é trazer visibilidade e informação sobre os cabelos crespos. Levantamos indicações de especialistas para o cuidado com esses fios e contamos a história por trás da celebração a seguir.

A história por trás do Dia do Orgulho Crespo

A lei 16.682 instituiu, em 2018, a data 26 de julho como o Dia do Orgulho Crespo em São Paulo. A medida surgiu através de um projeto da artista e deputada Leci Brandão, que procurava dar visibilidade às pautas relacionadas a negritude.

O que é considerado cabelo crespo?

Os cabelos crespos apresentam a curvatura mais fechada de todos os tipos de madeixas, segundo Marcia Sousa, especialista da marca Curly Care.

“Tem essa forma devido às ligações químicas presentes dentro dos fios não estarem completamente retas. Quanto maior a inclinação das ligações, maior será a espiralização do fio e mais fechada será a curva”, explica.

Cuidados básicos com o cabelo crespo

Para manter o cabelo crespo saudável, o médico João Gabriel, membro da Sociedade Brasileira do Cabelo e proprietário do Centro Médico Capilar, indica:

Desembaraçar o cabelo com pentes de dentes largos ou usando os dedos

Aplicação de acidificantes para diminuir porosidade

Passar óleo frequentemente nos fios

Hidratação regular com produtos específicos para o cabelo crespo

Uso de touca de cetim para dormir

Evitar penteados muito apertados, tinturas, alisantes e uso excessivo de ferramentas de calor

Cortar as pontas regularmente

Utilizar produtos e acessórios com proteção solar quando houver exposição ao calor

Por que a hidratação e nutrição são tão importantes para os fios crespos?

Por apresentar uma estrutura espiral, o cabelo crespo tem mais dificuldade em distribuir os óleos naturais do couro cabeludo até as pontas dos fios. Assim, é essencial redobrar a atenção com o processo de hidratação.

“Produtos mais densos, oleosos e hidratantes são ótimas opções para esse tipo de cabelo. Optar por umectação, nutrição e se habituar a usar óleos vegetais e finalizadores são cuidados necessários”, recomenda Natália Motta, especialistas da marca Curly Care.

Como estimular o crescimento do cabelo crespo?

O crescimento capilar é determinado por fatores como a genética, as estações do ano e a presença ou ausência de inflamações no couro cabeludo, de acordo com Marcia e Natália.

No entanto, alguns cuidados são essenciais para que o crescimento não seja prejudicado. São eles:

Fazer tratamentos frequentemente

Cortar as pontas do cabelo pelo menos a cada seis meses, para evitar que a ponta dupla danifique uma grande parte do fio

Massagear o couro cabeludo com óleos estimulantes

Beber bastante água e ter uma alimentação saudável

Como escolher o shampoo e o condicionador ideal para cabelos crespos?

“Os shampoos ideais para o cabelo crespo são aqueles que possuem agentes limpantes suaves, mas eficazes, com bastantes ativos de tratamento e repositores da carga oleica natural”, esclarece Marcia.

Por outro lado, os condicionadores são importantes para ajudar no processo de desembaraçar os fios, repor os óleos que podem ser retirados com a lavagem, equilibrar o pH dos fios e finalizar os tratamentos, ajudando na retenção dos ativos, conforme ela diz.

Por isso, é importante escolher produtos de qualidade e específicos para esse tipo de fio.

Cuidados considerando as estações do ano

O cabelo e couro cabeludo ficam ressecados tanto no frio quanto no calor. “As mudanças de temperatura afetam os fios de diversas formas”, diz João.

Enquanto usar óleos e manteigas capilares para hidratar e proteger os fios é uma boa estratégia para dias frios, incluir produtos com proteção térmica é a melhor opção para o calor.

“Em momentos com grande umidade, que causa frizz aos cabelos crespos, o uso de finalizadores e produtos anti-frizz é uma boa saída”, finaliza o médico.

