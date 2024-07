Olimpíadas de Paris: calendário de competições para não perder nada

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 têm sua abertura nesta sexta-feira (26), e a expectativa para os eventos esportivos que acontecerão na capital francesa só cresce.

Ao todo, serão 329 eventos divididos em 48 modalidades e que contarão com mais de 10 mil competidores.

Diante da grande diversidade de eventos, montamos um guia com as datas das modalidades dos Jogos Olímpicos para que você não perca seus esportes favoritos. Confira:

Quais modalidades estarão nas Olimpíadas 2024? Quando ocorrem?

Nesta edição dos Jogos Olímpicos, a cidade de Paris recebe 45 categorias de esportes, incluindo breaking, que consiste em uma disputa de dança, e canoagem slalom extremo, estreantes na competição.

Veja a lista completa de modalidades e suas datas programadas:

Atletismo: entre os dias 1 e 11 de agosto

Badminton: entre 27 de julho e 5 de agosto

Basquete: entre 27 de julho e 11 de agosto

Basquete 3 x 3: entre 30 de julho e 5 de agosto

Boxe: entre 27 de julho e 10 de agosto

Breaking: entre 9 e 10 de agosto

Canoagem Slalom: entre 27 de julho e 5 de agosto

Canoagem Velocidade: entre 6 e 10 de agosto

Ciclismo BMX Freestyle: entre 30 e 31 de agosto

Ciclismo BMX Racing: entre os dias 1º e 2 de agosto

Ciclismo de Estrada: 27 de julho e entre 3 e 4 de agosto

Ciclismo Moutain Bike: entre 28 e 29 de julho

Escalada Esportiva: entre 5 e 10 de agosto

Esgrima: entre 27 de julho e 4 de agosto

Futebol: entre 24 de julho e 10 de agosto

Ginástica Artística: entre 27 de julho e 5 de agosto

Ginástica de Trampolim: 2 de agosto

Ginástica Rítmica: entre 8 e 10 de agosto

Golfe: entre os dias 1º e 10 de agosto

Handebol: entre 25 de julho e 11 de agosto

Hipismo: entre 27 de julho e 6 de agosto

Hóquei sobre Grama: entre 27 de julho e 9 de agosto

Judô: entre 27 de julho e 3 de agosto

Levantamento de Peso: entre 7 e 11 de agosto

Luta: entre 5 e 11 de agosto

Maratona Aquática: entre 8 e 9 de agosto

Nado Artístico: entre 5 e 10 de agosto

Natação: entre 27 de julho e 3 de agosto

Pentatlo Moderno: entre 8 e 11 de agosto

Polo Aquático: entre 27 de julho e 11 de agosto

Remo: entre 27 de julho e 3 de agosto

Rugby Sevens: entre 24 de julho e 30 de agosto

Saltos Ornamentais: entre 27 de julho e 10 de agosto

Skate: 27 e 28 de julho; 6 e 7 de agosto

Surfe: entre 27 e 31 de julho

Taekwondo: entre 7 e 10 de agosto

Tênis: entre 27 de julho e 4 de agosto

Tênis de Mesa: entre 27 de julho e 10 de agosto

Tiro com Arco: entre 25 de julho e 4 de agosto

Triatlo: 30 e 31 de julho; 5 de agosto

Vela: entre 28 de julho e 8 de agosto

Vôlei: entre 27 de julho e 11 de agosto

Vôlei de Praia: entre 27 de julho e 10 de agosto

Em quais modalidades dos Jogos Olímpicos o Brasil disputará?

No total, 279 atletas brasileiros estão confirmados nos jogos, e participarão de 38 das 45 modalidades disponíveis no evento, ficando de fora apenas do Polo Aquático, Natação, Natação Artística, Hóquei sobre grama e três das modalidades de ciclismo.

