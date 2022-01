Bananada com biscoito de castanha

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a banana somente até obter uma pasta pedaçuda. Reserve. Em uma panela, em fogo médio, derreta o açúcar com a canela e os cravos. Junte a banana e cozinhe por duas horas, mexendo de vez em quando, até que o doce fique bem escuro e solte do fundo da panela.

Prepare o biscoito Em uma tigela, misture a castanha, o coco, o açúcar e a farinha. Incorpore a manteiga. Aos poucos, junte 3 colheres (sopa) de água e misture até obter uma massa uniforme e espessa. Adicione as raspas de limão. Abra a massa com as mãos e forme discos de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, leve-os ao forno preaquecido a 160ºC por 12 minutos ou até que os biscoitos fiquem crocantes. Sirva com a bananada. Dica: esta sobremesa combina muito bem com sorvete de creme ou de nata.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto