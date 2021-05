Peixe com crosta de castanha-do-pará e purê de banana-da-terra

Modo de preparo

No liquidificador, bata a castanha com a farinha de tapioca e a manteiga. Aos poucos, acrescente 100 mililitros de água batendo até dar liga – a mistura deve ficar úmida. Reserve. Tempere o peixe com sal e pimenta. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Sele o peixe. Disponha as postas em uma assadeira e cubra a superfície com a mistura de castanha. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por dez minutos ou até formar uma crosta crocante.

Para o purê Em uma panela com água, cozinhe as bananas inteiras, com casca, por 30 minutos ou até ficarem macias. Escorra, espere amornar e descasque. Bata no liquidificador. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes batendo até a mistura ficar homogênea. Junte o suco de limão. Tempere com sal e pimenta.

Para o vinagrete de laranja-lima Em uma panela, em fogo baixo, aqueça o suco de laranja-lima. Adicione a farinha de tapioca e mexa sem parar por 20 minutos. Desligue o fogo e espere amornar. Bata no liquidificador com o azeite, sal e pimenta. Sirva com o peixe e o purê.