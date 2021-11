Modo de preparo

Numa tábua, corte duas rodelas do limão e fatie o restante em pedaços menores. Transfira as fatias para uma coqueteleira, adicione o açúcar, as folhas de hortelã e, com um socador, amasse bem. Junte os cubos de gelo e a cachaça, feche a coqueteleira e sacuda para misturar. Transfira a bebida para um copo, acrescente as rodelas de limão, finalize com o ramo de hortelã e sirva.

*Receita da chef Carla Francine, do Espaço Utomi (veja mais receitas)