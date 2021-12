Torta de limão

Modo de preparo

Prepare a massa Bata o açúcar e a manteiga até esbranquiçar. Junte o ovo e a pitada de sal e misture. Adicione a farinha e misture tudo até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com um filme plástico e refrigere por 30 minutos. Abra a massa e disponha sobre uma forma redonda de 22 centímetros. Asse de 15 a 20 min no forno preaquecido a 160°C ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar.

Prepare o recheio Em uma panela, misture o suco de limão os ovos, o amido e o açúcar. Coloque sobre o fogo baixo e cozinhe até ele engrossar ou atingir 60°C. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Adicione a manteiga e misture bem. Coloque o creme sobre a massa da torta já assada e refrigere por no mínimo 2 horas ou até firmar.

Prepare o merengue No bowl da batedeira coloque as claras e bata até espumar. Aos poucos adicione o açúcar em três parte. Bata em velocidade alta até obter um merengue brilhante e firme. Decore a torta da forma que quiser com o merengue.

*Receita do buffet Santa Especiaria