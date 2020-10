Pirarucu com purê de banana e molho de hortaliças

Modo de preparo

Para o purê

8 bananas-da-terra bem maduras

Para o pirarucu

Caldo de 1/2 limão

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora

1 pimenta-de-cheiro cortada ao meio

1 raiz de coentro

1 dente de alho amassado

1/2 xícara de azeite

4 filés de pirarucu de cerca de 200 gramas cada um

Para o molho de hortaliças

1/2 xícara de azeite

3 dentes de alho picados

Folhas de 1 maço de espinafre

1 cebola roxa pequena, cortada em fatias finas

20 folhas de ora-pro-nóbis (opcional)

1 maço de salsinha cortada grosso

1 maço de coentro cortado grosso

2 colheres (sopa) de alcaparra picada grosso

Sal a gosto

Suco de 1 limão

Prepare o purê Corte as duas pontas das bananas e leve-as ao fogo, em uma panela com água suficiente para cobri-las, até que a casca se rompa. Descasque-as ainda mornas e, em um processador, com um pouco da água do cozimento, bata até obter um purê. Prepare o pirarucu Em um refratário, misture todos os ingredientes, exceto o peixe. Passe os filés rapidamente pelo tempero e grelhe-os em uma frigideira de fundo grosso bem quente ou em uma chapa até que fiquem dourados, mas ainda suculentos. Prepare o molho de hortaliças Em uma panela com o azeite, refogue o alho. Adicione as folhas de espinafre e cozinhe até que mudem de cor. Desligue o fogo e acrescente a cebola roxa e as folhas de ora-pro-nóbis. Junte os demais ingredientes e deixe esfriar. Sirva o pirarucu com o purê de banana e o molho, já frio, como uma saladinha.

*Receita da chef Mara Salles