O Dia dos Avós, celebrado em muitos países em 26 de julho, é uma data criada com o intuito de homenagear e reconhecer a importância dos avós em nossas vidas.

A origem da celebração remonta à tradição católica, onde se comemora o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo.

Por conta disso, a data foi escolhida para enaltecer a importância dos avós como pilares da família, guardiões da história e das tradições, além de serem fontes inesgotáveis de amor e sabedoria.

O Dia dos Avós é, portanto, uma oportunidade para expressar gratidão, reconhecimento e carinho por essas figuras tão queridas e essenciais em nossas famílias.

Comemorar essa data é também um momento para refletir sobre a importância de valorizar e cuidar dos idosos. Pensando nisso, por que não homenageá-los com frases nesta data tão especial?

A seguir, separamos 10 mensagens de Dia dos Avós para mandar no Whatsapp:

Frases de Dia dos Avós

“Você nos ensinou os valores mais puros, as lições mais importantes e o poder do amor sem medida. Feliz Dia dos Avós!”

“Sua história é uma referência para toda a família. Tenha orgulho de cada fio grisalho, de cada ruga. Você é o nosso maior orgulho.”

“Hoje é dia de celebrar aqueles que transformam momentos simples em lembranças preciosas. Feliz Dia dos Avós!”

“A sabedoria dos avós é um tesouro inestimável. Feliz Dia dos Avós!”

“Avós são como raízes que nos sustentam e nos mantêm firmes. Obrigado por serem nossas raízes. Feliz Dia dos Avós!”

“Avós são como anjos que Deus coloca em nossas vidas para nos amar e proteger. Vocês são nossos anjos da guarda. Feliz Dia dos Avós!”

“Avós são como estrelas que iluminam nosso caminho. Vocês são a luz de nossas vidas. Feliz Dia dos Avós!”

“A beleza de envelhecer está na aceitação da mudança e na sabedoria que vem com ela.” – Maya Angelou

“Envelhecer é como escalar uma grande montanha: enquanto se sobe, as forças diminuem, mas o olhar é mais livre, a vista mais ampla e serena.” – Ingmar Bergman

“A idade não é como os outros números. Ela é um conceito que reflete a sabedoria acumulada.” – John Glenn

