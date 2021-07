Pudim de limão-siciliano

Modo de preparo

Calda caramelo

Derreta o açúcar em uma panela em fogo médio, em 175°C, até atingir a cor de caramelo. Mexa o açúcar na panela para não quebrar. Ao atingir a coloração de caramelo, adicione a água quente e mexa até dissolver por completo o açúcar. Deixe a calda esfriar antes de colocar na forma. Ela não irá endurecer, apenas engrossar.

Massa

Retire as raspas da casca do limão siciliano (apenas casca amarela, já que a parte branca pode amargar) e junte ao leite integral. Leve ao fogo médio e aqueça até levantar fervura, mas não deixe ferver. Espere esfriar em temperatura ambiante ainda com as raspas imersas. Esse processo de saborização chama-se infusão. Após esse tempo, coe a mistura com peneira fina para retirada das raspas e, se necessário, completar com leite frio o leite já saborizado para que fique na medida da receita (275ml).

Feito isso, agora é só incorporar as gemas, que podem ser coados ou não, ao leite, misturando com uma espátula de silicone ou fouet e depois adicionar o leite condensado.

Com tudo misturado, passe por uma peneira fina e deixe a mistura descansar por 15 minutos. Após descansar, retire a espuma que se forma com uma colher ou concha.

Montagem e tempo de forno

Lave bem a forma com detergente neutro e seque. Depois, unte as laterais da forma com desmoldante para bolo ou manteiga. Lembre-se: é apenas uma camada fina nas laterais da forma, não unte o fundo da forma. Coloque a calda de caramelo no fundo da forma e depois despeje a massa.

Dica: despeje a massa pelo centro para espalhar de uniforme e sem misturar com a calda.

Pré aqueça o forno a 160°C e cubra a forma com papel alumínio. Utilize o processo de banho maria para o cozimento do pudim, colocando a forma dentro de uma assadeira e água quente até metade.

Dica: coloque a assadeira na bandeja do forno e depois complete com a água para evitar acidentes. Em seguida, adicione uma colher de chá de vinagre para evitar o escurecimento da forma de alumínio.

Mantenha a temperatura de 160°C e asse por aproximadamente 90 minutos. Depois de pronto, deixe esfriar em temperatura ambiente e coloque na geladeira por no mínimo seis horas antes de servir.

Importante: Ao retirar o pudim do forno, retire o papel alumínio e deixe esfriar fora da assadeira do banho maria, de preferência em um lugar ventilado.

Desenformar e servir

Para desenformar, basta passar a ponta de uma faca lisa nas laterais para soltar o pudim. Não precisa esquentar a forma na boca do fogão. Ao perceber que o pudim esta solto do recipiente, vire sobre o prato que irá servir. Aproveite essa gostosura!