6 unhas de gel delicadas e elegantes para transmitir sofisticação

As unhas de gel delicadas são a nova obsessão do universo feminino. Entre as nail arts que transmitem sofisticação, elas são a escolha perfeita para quem procura decorações simples, elegantes e que durem por semanas. Se esse for o seu caso, não deixe de levar estas inspirações em suas próximas visitas ao salão.

Nail art com ondulações em azul

Tendência nos últimos tempos, a nail art com ondulações é reconhecida por sua versatilidade e capacidade de transitar entre os diferentes estilos.

Basta adicionar a cor azul e outros formatos de esmaltação, como a francesinha colorida, para ter um visual ainda mais agradável.

Unha de gel com flores

Quando a decoração com flores é sua preferida, mas você está cansada das mesmas opções de sempre, a solução é apostar no diferente.

Exemplo disso é a unha com fundo transparente e pequenos desenhos impressos na lateral.

Design diversificado e sofisticado nas nail arts

Mesclar elementos diferentes nas unhas não é exatamente uma novidade, mas sempre é tempo de apostar na técnica para colocar a criatividade para jogo.

Continua após a publicidade

O melhor é que a combinação ainda pode ficar sofisticada. O segredo está em escolher traçados finos e a mesma cor para todos os desenhos.

Elementos em 3D nas unhas de gel

Desde que as influenciadoras de unhas começaram a usar elementos em 3D em suas produções, as internautas têm ido à loucura com propostas que utilizam os pingentes.

Quem faz a linha romântica encontra na cor rosa, nas flores e nos corações aliados para ter uma nail art delicada.

Continua após a publicidade

Esmaltação colorida

Entra ano e sai ano e o degradê continua sendo uma sensação. Sua delicadeza e criatividade chamam atenção por natureza, mas é graças a extensa possibilidade de mix de cores que ele fez seu nome no universo das nail arts. Os tons pastel, para quem deseja algo mais gracioso, são a melhor escolha.

Aura nails

Transportada das tendências de unhas orientais, a marcação central na unha é a nova tendência que as brasileiras estão amando testar.

Continua após a publicidade

O fundo claro junto do rosa no centro criam uma aparência romântica e delicada perfeita para quem é apaixonada por opções mais sutis.

Amou? Agora é só testar!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.