Aprenda duas receitas de drinks para viajar sem sair de casa

Drinks clássicos, como caipirinha e gim-tônica, são ótimas opções para uma happy hour prática em casa. Mas variar os sabores e tentar ir além quando o assunto é coquetelaria pode ser uma garantia de diversão já no preparo.

Entretanto, misturar sabores e acertar as medidas é uma tarefa complexa que exige conhecimento para acertar na mixologia. Quem dá uma ajudinha nesse quesito é Gustavo Rômulo, head bartender do Grand Hyatt São Paulo, que acaba de lançar um novo menu de coquetéis que oferecem uma verdadeira viagem de sabores.

“Minha ideia era criar uma carta de coquetéis que pudesse oferecer uma conexão com outros lugares e proporcionar uma viagem etílica pelo mundo. Busquei inspiração nos pontos cardeais (norte, sul, leste, oeste), e por meio de quatro criações em cada direção, uni ingredientes, sensações e memórias de diferentes locais, que buscam oferecer aos hóspedes novos horizontes e experiências”, conta Gustavo sobre o cardápio com 16 novidades.

Uma das criações é o Amazon Punch, que conta com sabores de ingredientes típicos da Amazônia. O drink clarificado leva Cachaça Grand Hyatt Branca e Blend, cajá, especiarias, absinto e formiga saúva – perfeito para quem quer algo um tanto quanto diferente. Com sabores bem opostos, o Lost in Japan é um drink floral complexo. Em sua receita vai saquê, yuzu, gim e Luxardo Maraschino.

Abaixo, Gustavo Rômulo ensina o passo a passo para fazer as duas receitas em casa, confira:

Lost in Japan

20 mililitros de gim

25 mililitros de Sake Jun Daiti

20 mililitros de purê de Yuzu Monin

10 mililitros de Luxardo Maraschino

Em uma coqueteleira, bata todos os ingredientes. Coe a mistura por duas vezes e despeje o drink em uma taça Goblet com um cubo grande de gelo. Finalize com um ramo de flor silvestre.

Amazon Punch

40 mililitros de Cachaça Grand Hyatt Branca

40 mililitros de Cachaça Grand Hyatt Blend

35 mililitros de Licor Absinto San Basile

20 mililitros de chá verde

100 mililitros de suco de cajá (taperebá)

Suco de 1/2 abacaxi

90 mililitros de leite integral quente

Despeje todos os ingredientes em uma jarra e mexa até misturar bem. Acrescente o leite e coe por três vezes com um coador de pano. Sirva o drink em um copo baixo com gelo a gosto. Caso queira reproduzir o drink idêntico ao sabor original, finalize com três formigas saúva.