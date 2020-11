Molho de pimenta com abacaxi

Modo de preparo

200 gramas de pimenta dedo-de-moça sem cabinho

2 fatias de cerca de 1 centímetro de abacaxi maduro

1 dente de alho

1/2 xícara de gengibre, sem casca, ralado

1 tomate cortado em cubos

1 folha de louro

Folhas de 1 ramo de alecrim

1/2 xícara de folha, talo e raiz de coentro

1 colher (sopa) de sal

No liquidificador, bata todos os ingredientes, sem água, até obter um molho de textura homogênea. Transfira para uma garrafa PET , deixando um espaço livre de três dedos. Aperte a garrafa para retirar todo o ar interno até que o líquido atinja a borda. Tampe bem e armazene em local fresco (de preferência abaixo de 25ºC) e ao abrigo do sol. Sempre que a garrafa encher, será preciso abri-la e apertar para retirar todo o ar, devido à produção de gás carbônico decorrente da fermentação. Caso contrário, ela pode explodir. Pode ser uma vez ao dia, ou mais, dependendo da temperatura. Tampe sempre após a retirada do ar. Depois de uma semana, o molho estará pronto, mas, se preferir mais ácido, pode deixar por mais tempo. Se, ao final, achar que ficou muito intenso, dilua em óleo ou azeite. Transfira para um pote esterilizado, tampe e conserve na geladeira.

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano (Sabores do Brasil: Fermentação Natural)