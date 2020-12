Torta de banana com creme de paçoca

Modo de preparo

Para o creme

1 xícara de amendoim, sem pele, torrado

1 ½ xícara de açúcar

2 xícaras de leite

2 colheres (sopa) de amido de milho

3 gemas

Cumaru ralado ou baunilha a gosto

Para o recheio

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

6 bananas-da-terra maduras e cortadas em rodelas

Raspas de 1 limão-taiti

Para o suspiro

3 claras

1 colher (chá) de suco de limão-taiti

1/2 colher (sopa) de açúcar

Prepare o creme No liquidificador ou no processador, bata o amendoim com o açúcar até formar uma paçoca fina. Transfira para uma panela, junte os demais ingredientes e misture bem, ainda com o fogo desligado. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, por cerca de oito minutos ou até o creme começar a engrossar. Desligue e reserve.

Prepare o recheio Em uma frigideira, aqueça a manteiga e grelhe as bananas rapidamente, apenas para que fiquem macias. Transfira para uma tigela e tempere com as raspas de limão. Reserve.

Prepare o suspiro Na batedeira, bata as claras com o suco de limão e o açúcar até que fiquem bem firmes. Reserve. Em um refratário, disponha as rodelas de banana reservadas e espalhe o creme por cima com uma espátula. Cubra com o suspiro e leve ao forno preaquecido a 160ºC por 30 minutos ou até dourar. A torta pode ser servida quente ou gelada. Se preferir, decore com rodelas de banana grelhadas.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto (2 tortas salgadas e 1 doce para deixar o fim do ano mais saboroso)