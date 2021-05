Salada de endívia com arroz negro ao molho de limão

Modo de preparo

Prepare o arroz negro de acordo com as instruções da embalagem, acrescentando apenas o louro. Ao final do cozimento, os grãos deverão ficar bem macios. Se ainda houver água, escorra bem. Reserve. Em uma tigela, com a ajuda de um fouet, misture o limão, sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, adicione o azeite, mexendo sempre, até obter um molho mais encorpado. Acrescente 4 colheres (sopa) de água gelada e misture. Junte a hortelã. Adicione o arroz cozido e misture até incorporar bem. Junte o damasco, a maçã, a cebola e as amêndoas. Distribua a salada em bowls ou xícaras, como na foto, ou no centro de pratos de servir. Decore cada porção com três folhas de endívia e sirva. Outra sugestão é rechear as folhas com o arroz temperado, formando barquinhas, e servir como tira-gosto.