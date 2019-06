O Dia dos Namorados chegou e ainda dá tempo de preparar uma surpresa bem especial para o seu amor. Se você já está enlouquecendo sem saber o que fazer para deixar o dia mais especial, fique tranquilo porque temos a solução.

Pensando em uma maneira de evitar o lugares cheios nesta data comemorativa e aumentar ainda mais o momento a dois, a equipe de CLAUDIA separou algumas opções de receitas para fazer um jantar bem especial.

Não tem como errar na escolha do prato. São opções que vão de entradas a sobremesas para te ajudar a montar um cardápio completo para comemorar a data especial.

Confira:

Mini berinjela caprese

*Receita cedida pela Editora Alaúde

Rende 3 a 4 porções

Ingredientes:

5 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

5 tomates bem maduros sem sementes picados

1/3 de xícara de vinagre balsâmico

2 colheres (chá) de melado de cana

Sal a gosto

10 mini berinjelas

Parmesão a gosto

Manjericão fresco a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela média, aqueça 2 colheres (sopa) de azeite em fogo médio e refogue o alho rapidamente, menos de 1 minuto, para não amargar. Adicione o tomate, o vinagre e o melado. Tempere com sal. Mexa e deixe reduzir por 10 a 15 minutos, até que os tomates comecem a se desfazer. Desligue o fogo e reserve.

Lave as berinjelas e corte-as ao meio. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o restante do azeite e frite a berinjela com a polpa virada para baixo, até que fique macia e douradinha.

Acomode a berinjela em um prato, com a polpa virada para cima, e coloque a mistura de tomate e vinagre balsâmico por cima. Salpique com parmesão vegano e decore com folhas de manjericão. Sirva imediatamente.

Crostini de Cogumelos

*Receita cedida pela Adria

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho picado

½ cebola pequena picadinha

200 g de cogumelos paris em lâminas

200 g de shitake em tiras

2 colheres (sopa) de shoyu light

2 colheres (sopa) de salsa picada

1 embalagem de Torrada Light Adria (160 g)

Modo de Preparo:

Em uma frigideira aqueça o azeite, doure o alho e refogue a cebola. Acrescente os cogumelos, refogue por alguns instantes e junte o shoyu. Desligue o fogo, misture a salsa picada e acomode sobre as torradas. Sirva imediatamente.

Tirinhas de frango empanadas com Cream Cracker

*Receita cedida pela Panco

Ingredientes:

500g de peito de frango cortado em tirinhas médias

Suco de 1 limão

1 dente de alho amassado

Sal a gosto

1 pacote de Cream Cracker Panco grosseiramente moído

100g de farinha de trigo

2 ovos

100g de maionese

1 colher de chá de mostarda amarela

1 colher de chá de orégano seco

Pimenta do reino a gosto

1 litro de óleo para fritura

Modo de Preparo:

Tempere as tirinhas de frango com o suco de limão, o alho e sal a gosto. Passe as tirinhas na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e por fim nos biscoitos cream cracker moídos. Deixe descansar por 5 minutos.

Enquanto isso, prepare o molho misturando a maionese, a mostarda, o orégano e a pimenta do reino.

Frite as tirinhas de frango em óleo quente, escorra e sirva acompanhadas do molho de maionese.

Filé-mignon ao molho de mostarda

*Receita cedida pela Editora Alaúde

Rende 2 a 3 porções

Ingredientes:

4 medalhões de filé-mignon temperados com sal e pimenta-do-reino

1½ xícara de creme de leite fresco

½ xícara de mostarda escura em grãos

Preparo:

Aqueça uma frigideira em fogo alto. Quando estiver bem quente, sele os medalhões um a um desta forma: coloque um medalhão na frigideira e deixe dourar. Quando a carne se soltar naturalmente do fundo da panela, é sinal de que está pronta e você pode virar para dourar o outro lado. Vire o medalhão e espere novamente a carne se soltar sozinha. Retire da frigideira e mantenha em local aquecido. Repita o procedimento com os demais medalhões.

Quando terminar de grelhar toda a carne, reduza para fogo baixo e despeje o creme de leite. Com uma espátula ou colher de pau, raspe o fundo da panela para deglacear, ou seja, soltar o queimadinho da carne, e dar sabor ao molho.

Assim que o creme de leite começar a borbulhar, junte a mostarda e misture bem. Acerte o sal e sirva em seguida, despejando o molho sobre os medalhões reservados.

Dica:

Para o medalhão ficar suculento, a carne precisa estar em temperatura ambiente, ou seja, tire os medalhões da geladeira com antecedência. Se a peça de carne for muito alta, reduza o fogo para cozinhar o centro.

Farfalle ao Ragú de Pato com Perfume de Laranja

*Receita cedida pela Adria

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de manteiga

1 pato limpo, sem miúdos (cerca de 1,7k g)

1 cenoura média cortada em rodelas (140 g)

1 cebola grande cortada em rodelas (200 g)

Sal e pimenta do reino a gosto

½ xícara (chá) de vinho branco seco (120 ml)

1 tablete de caldo de galinha

2 xícaras (chá) de água fervente (480 ml)

½ xícara (chá) de Cointreau (licor de laranja) (120 ml)

½ xícara (chá) de suco de laranja (120 ml)

2 laranjas tipo pêra cortadas em gomos (cerca de 200 g)

1 pacote de Farfalle Adria Grano Duro (500 g)

Modo de Preparo:

Em uma panela grande junte 2 colheres (sopa) de manteiga, o pato, a cenoura e a cebola. Frite em fogo brando, mexendo de vez em quando até o pato ficar dourado de todos os lados (cerca de 30 minutos). Tempere com sal e pimenta. Acrescente o vinho branco e cozinhe até que reduza em ¾ de seu volume original, sempre virando o pato.

Adicione o caldo dissolvido em 1 xícara e meia de água fervente e deixe cozinhar lentamente com a panela tampada, por cerca de 2 horas, virando o pato de vez em quando. Retire o pato e acrescente a água fervente restante à panela. Cozinhe, raspando o fundo da panela para obter um molho com os sucos que se desprenderam do cozimento do pato. Separe o molho em um medidor e deixe descansar até separar a gordura do caldo. Reserve gordura e caldo.

Desfie o pato, eliminando ossos e pele (deve render cerca de 500 g). Reserve. Use meia xícara (chá) da gordura (elimine o restante da gordura) e refogue a carne desfiada do pato. Refogue e flambe a preparação com o Cointreau*. Junte o caldo reservado (cerca de 1 xícara e meia dechá) e o suco de laranja. Tempere com sal se necessário. Reserve.

Em uma frigideira aqueça a manteiga restante e distribua os gomos de laranja. Frite em fogo brando, virando de vez em quando até começarem a dourar levemente. Reserve.

Cozinhe o farfalle conforme recomendação da embalagem. Escorra a massa e envolva no refogado de pato quente. Distribua os gomos de laranja e envolva novamente. Sirva em seguida.

Dicas:

Como flambar: coloque o Cointreau numa concha e leve-a diretamente à chama do fogão. Quando a bebida pegar fogo, derrame-a sobre a preparação.

Variações:

Substitua os gomos de laranja por tirinhas de laranja glaçada.

Substitua o pato por marreco ou cortes de peru.

Maçã assada

*Receita cedida pela Editora Alaúde

Rende 6 porções

Ingredientes:

6 maças Fuji

60g de manteiga (em temperatura ambiente)

60g de açúcar mascavo

6 colheres de sopa de groselha

50g gramas de amêndoas laminadas

Preparo:

Faça pequenos cortes na base das maçãs, para que fiquem aprumadas. Recorte uma tampa na superfície de cada uma e retire o miolo.

Amasse a manteiga com o açúcar mascavo e recheie o interior das maçãs com essa mistura. Disponha-as em uma fôrma untada, recoloque as tampinhas e ponha 2 colheres (sopa) de água no fundo da fôrma. Leve ao forno preaquecido (200 c) por 40 minutos.

Ao retirar as maçãs do forno, decore-as com 1 colher (sopa) de geleia em cada uma e algumas lâminas de amêndoa.

Torta de palha italiana ao leite em pó com trufa de chocolate ao leite

*Receita cedida pela Panco

Ingredientes:

300g de biscoito Maisena Chocolate Panco

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga sem sal

4 colheres de sopa de leite em pó

200g de chocolate ao leite picado

100g de creme de leite para a ganache

Modo de Preparo:

Comece preparando a palha italiana. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e cozinhe até 4 minutos depois de levantar fervura. Acrescente o leite e pó e misture bem.

Em uma assadeira untada com manteiga, coloque uma camada de biscoitos, depois uma camada fina do brigadeiro de leite em pó e assim sucessivamente.

Derreta o chocolate em banho maria e misture ao creme de leite.

Finalize cobrindo a palha italiana com a ganache de chocolate ao leite.

Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Decore a torta cobrindo com mais um pouco do biscoito de chocolate quebrado grosseiramente e sirva.

Suflê de Doce de Leite

*Receita cedida pela Adria

Ingredientes:

1 embalagem de Biscoito Tortinhas Adria Limão

8 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

8 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 xícaras (chá) de leite

12 ovos

4 xícaras (chá) de doce de leite em pasta

Modo de Preparo:

Leve ao processador o biscoito, bata até obter uma farofa e reserve.

Em uma panela média fora do fogo, desmanche a farinha de trigo no leite, acrescente as gemas passadas na peneira, a manteiga ou margarina e leve ao fogo mexendo sempre até o creme engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.

Aqueça levemente o doce de leite para que fique mais macio e acrescente ao creme junto com 6 colheres (sopa) da farofa de biscoito. Bata as claras em neve até ficarem bem firmes. Misture-as delicadamente no creme de doce de leite até que envolva bem.

Unte um refratário médio com manteiga ou margarina, salpique bem com açúcar, despeje a massa e leve ao forno médio (180 ºC) preaquecido e deixe assar até que o suflê cresça bem. Retire do forno e sirva em seguida acompanhado de sorvete de creme polvilhado com a farofa de biscoito.

Brigadeiro de colher de chocolate branco com limão

*Receita cedida pela Panco

Ingredientes:

1 caixinha de leite condensado

1 colher de sopa de creme de leite

100g de chocolate branco picado em pedaços pequenos

Raspas de dois limões

1/2 pacote de Wafer Panco sabor Limão

Modo de Preparo:

Leve o leite condensado, o creme de leite e o chocolate picado a uma panela de fundo grosso em fogo baixo, mexendo sempre. Cozinhe por 3 minutos depois que levantar fervura.

Misture as raspas de limão ao brigadeiro e coloque em copinhos preenchendo até 2/3 do copo. Complete o copo com o Wafer de limão picado ou passado no processador.

Milkshake Golden Black

*Receita cedida pela Panco

Ingredientes:

500g de sorvete de flocos

300ml de leite integral

1 pacote de Wafer Golden Black Panco triturado a mão ou no processador.

Modo de Preparo:

Leve ao liquidificador o sorvete, o leite e a metade do wafer e bata até a mistura ficar homogênea. Sirva em taças ou copos de 500ml, finalize com chantily ou marshmallow, decorando com o restante da farofa de wafer.

Leia também: 33 receitas para uma Festa Junina deliciosa

+ 7 receitas para fazer um piquenique de Dia dos Namorados

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA