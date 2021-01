Polenta brustolada com queijo colonial e molho de tomate assado

Modo de preparo

Para a polenta

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

1 xícara de fubá mimoso

200 gramas de queijo colonial em fatias e folhas de manjericão frescas para finalizar

Para o molho

6 tomates italianos cortados em quatro

1 cebola cortada em quatro

2 dentes de alho inteiros

1 folha de louro

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo para untar

1/2 xícara de manjericão fresco

Prepare a polenta Em uma panela, refogue o alho na manteiga por três minutos. Adicione 3 ½ xícaras de água e tempere com sal. Junte o fubá aos poucos, mexendo para não empelotar. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 15 minutos ou até engrossar. Transfira para uma assadeira ou travessa, cubra com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos duas horas.

Prepare o molho Em uma assadeira, disponha o tomate, a cebola, o alho e o louro. Regue com o azeite e tempere com uma pitada de sal. Leve ao forno preaquecido a 230°C por 20 minutos ou até que as cebolas comecem a tostar levemente. Retire as folhas de louro, transfira para o liquidificador, adicione o manjericão fresco e bata na função pulsar, adicionando água filtrada suficiente apenas para bater. Corrija o sal, se necessário, e tempere com pimenta. Retire a polenta da geladeira e corte-a em 12 retângulos. Em uma frigideira, de preferência de ferro, untada com óleo, grelhe as fatias de polenta aos poucos, em fogo médio, por cerca de três minutos, sem mexer. Vire com cuidado para não descolar a crosta, cubra com o queijo colonial e mantenha no fogo até derreter o queijo. Sirva as fatias grelhadas com o molho de tomate e folhas de manjericão fresco.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Receitas de petiscos brasileiros para variar o menu da happy hour em casa)