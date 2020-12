Gelatina de prosecco com granita de melancia

Modo de preparo

Para a gelatina

6 folhas de gelatina incolor

750 mililitros de prosecco

3/4 de xícara de açúcar

Para a granita

1 melancia média, cortada em cubos

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de açúcar

Prepare a gelatina Em uma tigela, cubra as folhas de gelatina com água. Deixe-as de molho por 15 minutos, bem submersas, para hidratar. Em uma panela, leve ao fogo médio o prosecco, o açúcar e 250 mililitros de água até ferver. Esprema a gelatina para retirar o excesso de água e junte à mistura da panela, mexendo para dissolver bem. Reserve por até dez minutos para esfriar. Distribua entre oito copos pequenos ou taças, deixando um espaço de dois dedos da superfície, e leve à geladeira até ficar firme.

Prepare a granita No liquidificador, bata a melancia até que fique com consistência uniforme. Junte o suco de limão e o açúcar e bata. Despeje em uma assadeira grande e leve ao freezer por duas horas. Com uma espátula, raspe as partes congeladas e volte ao freezer. Repita esse processo de congelamento e raspagem de hora em hora até que a mistura esteja completamente congelada e adquira consistência de raspadinha. Despeje a granita sobre as taças com gelatina e sirva imediatamente.

*Receita por Bruna Branco