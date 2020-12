Modo de preparo

1 garrafa de vinho tinto seco de 750 mililitros

1 maçã, com casca, cortada em fatias

1 laranja, com casca, fatiada e cortada em quatro

1/4 de xícara de licor de laranja

1/4 de xícara de suco de maçã pronto

Gelo a gosto

Espumante ou prosecco

Em uma jarra grande de vidro, misture o vinho, as frutas, o licor e o suco de maçã. Leve à geladeira por, no mínimo, uma hora – o ideal são quatro horas. Distribua a sangria entre seis copos com gelo, com 1 colher (sopa) das frutas em cada um, complete com o espumante e sirva.

*Receita por Bruna Branco