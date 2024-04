11 unhas brancas e delicadas para transmitir sofisticação

As unhas brancas e delicadas estão com tudo. Perfeitas para quem deseja transmitir elegância e sofisticação até nas pontas dos dedos, elas são cada vez mais procuradas em tutorias de esmaltação na internet. Se você, assim como a gente, ama esse estilo de nail art, a melhor escolha é levar estas inspirações em suas próximas idas ao salão.

Nail art branca criativa

Quando a esmaltação branca é sua preferida, mas você está cansada dos mesmos modelos de sempre, a alternativa é apostar na criatividade. Uma proposta é pincelar o esmalte nas unhas para criar círculos, mesclados com pequenos espaços. Passe um top coat para finalizar o trabalho.

Francesinha lateral branca

As francesinhas repaginadas não saem de moda! Entre elas, a produzida na lateral é uma excelente opção para pessoas que desejam inovar no modelo, por ser ainda pouco conhecida.

Continua após a publicidade

Nail art branca e verde

Escolher esmaltes pouco vibrantes para usar com o branco é uma maneira de manter a delicadeza. Apostar em desenhos que remetam ao visual romântico, como o coração, também colabora para a nail art ficar delicada. Use pinceis finos e específicos para desenhar nas unhas.

Unhas brancas com pingentes

Desde que as influenciadoras de unhas começaram a usar pingentes em suas produções, muitas pessoas têm procurado utilizar nail arts nesse estilo. A francesinha com aplicações de glitter é uma possibilidade para quem deseja estar atualizada e com um visual sofisticado.

Continua após a publicidade

Unhas brancas clássicas

Clássicos são clássicos, não há como negar! A unha branca com uma cobertura brilhante por cima é tudo o que você precisa para transmitir a elegância que procura.

Francesinha invertida

A francesinha invertida é uma das sensações dos últimos tempos. O contorno da cutícula tem uma tonalidade diferente do restante da unha, o que permite um visual autêntico. O segredo é demarcar a separação dos esmaltes antes de colorir.

Continua após a publicidade

Unhas brancas com flores

Decorar as unhas com flores não é exatamente uma novidade, mas a verdade é que escolher formatos de folhas diferentes é uma maneira de traduzir uma das tradições desse universo. Nesse caso, o uso de pinceis finos também é válido.

Nail art branca com acessórios

Corações, glitters e mais um universo de opções elevam qualquer unha branca. Basta aplicar o esmalte, colocar o pingente e passar um top coat por cima.

Continua após a publicidade

Unha colorida em degradê

Mesclar o rosa bebê com o branco é perfeito para quem pretende alcançar mãos delicadas. Basta escolher esmaltes com cores leves e, então, passar o rosa em todo o fundo. Com ele ainda molhado, aplique o branco e, depois, uma base para finalizar.

Nail art com desenho abstrato

As ondulações e os formatos abstratos são a tendência do momento. A dica para quem deseja entrar nessa trend é desenhar com um pincel fino os formatos e preenche-los em seguida.

Continua após a publicidade

Nail art perolada

As colorações peroladas também fazem a cabeça – ou as unhas – de quem ama nail arts. É preciso escolher um esmalte específico para conseguir esse efeito.