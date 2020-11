Sorvete de queijo com goiabada quente

Modo de preparo

Para o sorvete

1 lata de leite condensado

2 latas de creme de leite

400 gramas de queijo minas padrão cortado em cubos pequenos

Para a calda

1 barra de goiabada cascão cortada em cubos pequenos

Suco de 5 laranjas

1 canela em pau

Folhas de hortelã para decorar

Prepare o sorvete Bata todos os ingredientes no liquidificador. Transfira para um recipiente refratário e leve ao freezer por quatro horas. Prepare a calda Em uma panela, junte a goiabada, o suco de laranja e a canela. Leve ao fogo baixo, mexendo, até derreter a goiabada e obter uma calda. Sirva o sorvete em taças ou, se preferir, em casca de goiaba com a calda por cima, decorado com hortelã.

*Receita cedida pela chef Samantha Laurindo