Ceviche de linguado com leite de tigre e granita de pitanga

Modo de preparo

Para a granita de pitanga

300 gramas de pitanga

6 colheres (sopa) de açúcar

1 1/4 xícara de prosecco

Para o leite de tigre

1/2 cebola branca picada

50 gramas de aparas de linguado

1 talo de salsão picado

1/2 xícara de leite de coco

1/2 pimenta dedo-de-moça

Para o ceviche

150 gramas de linguado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Suco de 3 limões

1/2 cebola roxa cortada em tiras

1/2 pimenta dedo-de-moça, sem sementes, picada

Folhas de coentro picadas para finalizar

Prepare a granita de pitanga No liquidificador, bata a pitanga com 1/2 xícara de água, coe e reserve. Em uma panela com 1/2 xícara de água, adicione o açúcar e deixe ferver, sem mexer, até obter uma calda clara. Espere esfriar. Acrescente o prosecco e a polpa da pitanga e misture. Leve ao freezer por duas horas. Quando estiver começando a congelar, raspe a mistura com um garfo. Volte ao freezer por mais uma hora e raspe novamente. Reserve.

Prepare o leite de tigre No liquidificador, bata todos os ingredientes com 1/4 de xícara de água, coe e reserve.

Prepare o ceviche Em um bowl disposto sobre uma tigela com bastante gelo, tempere o peixe com sal e pimenta. Junte o suco de limão e mexa bem. Adicione 100 mililitros do leite de tigre, a cebola roxa e a pimenta dedo-de-moça e misture bem. Sirva o ceviche em tigelas ou pratos fundos com 1 colher (sopa) de granita em cada um. Finalize com as folhas de coentro.

*Receita da chef Carla Pernambuco