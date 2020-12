Trifle de frutas vermelhas

Modo de preparo

Para o pão de ló

5 ovos

2/3 de xícara de açúcar

1 colher (chá) de extrato de baunilha

1 ¼ xícara de farinha de trigo peneirada

Para a compota

400 gramas de morango picado

100 gramas de framboesa

2 ½ colheres (sopa) de açúcar

Para o creme

1 ½ litro de creme de leite fresco

Raspa de 1 fava de baunilha ou 1 colher (chá) de extrato de baunilha

6 gemas

2 colheres (sopa) de açúcar granulado

2 colheres (chá) de amido de milho

Para o chantili

2 xícaras de creme de leite fresco gelado

2 colheres (sopa) de açúcar

Para montar o trifle

4 colheres (sopa) de xerez ou outro licor

500 gramas de morango cortado ao meio

250 gramas de framboesa cortada ao meio

Framboesas e morangos inteiros para decorar

Prepare o pão de ló Na batedeira, bata os ovos e o açúcar em velocidade alta por dez minutos ou até que aumentem de volume. Junte a baunilha. Adicione aos poucos a farinha de trigo peneirada, mexendo delicadamente para incorporá-la à mistura. Em uma fôrma de 24 centímetros de diâmetro untada, leve a massa ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos ou até que, espetando um palito no centro, ele saia seco. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. Reserve.

Prepare a compota Em uma panela, misture o morango, a framboesa, o açúcar e 8 colheres (sopa) de água. Leve ao fogo médio até ferver. Abaixe o fogo e cozinhe, mexendo sempre, por cinco minutos ou até que as frutas estejam macias e a calda tenha engrossado. Reserve.

Prepare o creme Em uma panela, junte o creme de leite e a raspa da fava de baunilha ou o extrato. Cozinhe em fogo baixo até reduzir à metade. Reserve. Em uma tigela, misture as gemas, o açúcar e o amido de milho. Adicione aos poucos o creme de leite quente mexendo sempre. Retorne a mistura à panela e cozinhe em fogo baixo por cinco minutos. Coe e cubra com filme plástico aderido à superfície do creme. Deixe esfriar.

Prepare o chantili Na batedeira, bata o creme de leite em velocidade alta. Junte o açúcar e bata de três a cinco minutos ou até que a mistura fique firme a ponto de não cair do batedor. Cuidado para não bater muito e amanteigar.

Monte o trifle Corte o pão de ló em cubos de cerca de 3 centímetros. Em um recipiente de vidro grande, disponha uma camada do bolo no fundo e regue com o xerez. Distribua metade do creme por cima e cubra-o com metade da compota. Disponha metade do morango e da framboesa cortados ao meio. Repita as camadas de bolo, xerez, creme, compota e frutas. Cubra com o chantili e decore com as framboesas e os morangos inteiros. Leve à geladeira por no mínimo seis horas antes de servir.

*Receita por Bruna Branco