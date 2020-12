Bruschetta de morango com redução de vinagre balsâmico

Modo de preparo

1/2 xícara de vinagre balsâmico

2 colheres (sopa) de açúcar

500 gramas de morango fresco fatiado

Folhas frescas de manjericão

1 baguete grande

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 xícara de queijo brie ou cream cheese

Em uma panela pequena, junte o vinagre balsâmico e 1 colher (sopa) de açúcar. Leve ao fogo alto e deixe ferver até a mistura reduzir a cerca de metade do volume original – ela deve ficar com consistência de xarope, mas não muito espessa. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela média, misture o morango, o açúcar restante e o manjericão. Reserve. Corte a baguete em dez pedaços e cada pedaço ao meio. Disponha-os em uma assadeira pincelada levemente com o azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de cinco minutos ou até que fiquem dourados. Retire do forno e deixe esfriar. Espalhe um pouco do queijo brie em cada pedaço e cubra com 1 colher (sopa) da mistura de morango. Regue com a redução de balsâmico e sirva.

*Receita por Bruna Branco