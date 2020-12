Salada de folhas com nozes caramelizadas e vinagrete de romã

Modo de preparo

Para as nozes caramelizadas

80 gramas de nozes

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

Para o vinagrete

8 colheres (sopa) de polpa de romã

4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

2 colheres (sopa) de chalota picada fino

2 colheres (sopa) de mel

8 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para a salada

10 xícaras de folhas baby variadas

2 xícaras de radicchio

1/2 xícara de queijo gorgonzola esmigalhado 1 xícara de semente de romã

Prepare as nozes caramelizadas Em uma panela, leve as nozes e o açúcar mascavo ao fogo médio, mexendo sempre. Cuidado para não deixar queimar. Se necessário, abaixe o fogo. Quando o açúcar estiver completamente derretido, despeje as nozes caramelizadas em uma superfície forrada com papel-manteiga, separando-as com um garfo. Deixe secar por dez minutos ou até endurecer.

Prepare o vinagrete Em um pote com tampa, junte todos os ingredientes e 4 colheres (sopa) de água. Tampe e agite com força para misturar bem. Ajuste o sal e a pimenta se necessário.

Prepare a salada Em uma tigela grande, disponha as folhas baby e o radicchio. Salpique com as nozes caramelizadas, o queijo gorgonzola e, por último, as sementes de romã. Regue a salada com o vinagrete e sirva.

*Receita cedida por Bruna Branco (Receitas cheias de boas energias para a ceia de final de ano)