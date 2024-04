De paella à lasanha: receitas imperdíveis para o Dia das Mães

Ingredientes

Para o caldo de peixe

1 cebola

2 cenouras

1/2 alho-poró

Cabeças e espinhas de peixe cabeças e cascas de camarão água (até cobrir a panela)

Para a paella

350 g de arroz bomba

1,5 litro de caldo de peixe

1/2 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de tomate pelado cortados

200 g de merluza cortado em cubos

200 g de lula cortada em cubos

200 g camarões cinza cortados ao meio (reserve alguns inteiros)

100 g de pimentões variados em cubinhos

1 dente de alho cortado ao meio

Azeite virgem extra

Sal

Para o molho aioli

1 dente de alho

Suco de 1 limão

1 ovo

Sal a gosto

200 ml de azeite extravirgem

Modo de preparo

Prepare o caldo: Em um frigideira adicionar um fio de azeite e refogar a cebola, o alho-poró e a cenoura até dourar. Adicionar as espinhas de peixe e cascas de camarão e adicionar água. Deixar ferver e reserve. Prepare a paella: Em uma frigideira, adicionar um fio de azeite e saltear os camarões (não se esqueça de temperar com sal e pimenta), após grelhado, reserve. Repita o mesmo processo com a lula. Em uma paellera ou frigideira grande e funda, adicionar azeite e o alho cortado fritando-o até dourar. Adicionar os pimentões, a merluza e refogar. Após refogado, adicionar o tomate e refogar. Adicionar o arroz bomba, envolver ele na panela junto ao refogado e adicionar o caldo. Adicionar páprica e sal.Deixar cozinhar por aproximadamente 20 minutos e caso necessário adicionar mais caldo. Antes do término do cozimento, adicionar a lula e os camarões e alguns pimentões cortados em tiras. Para finalizar e ajudar na caramelização adicione um fio de azeite e deixe o arroz por mais alguns segundos. Desligue a paellera e tampe-a com um pano de prato por alguns minutos. Prepare o aioli: Em um copo de mixer adicione o alho, o suco de limão, o ovo, o sal e vá adicionando azeite aos poucos. Com um mixer vá emulsionado a mistura até que ela fique homogênea. Sirva.

Receita de Cotoletta di Tonno

*Receita cedida pelo chef Renato Carioni, do restaurante Così

Ingredientes

4 pedaços de atum de 200gr

240 gr de straciatella

240gr de molho de tomate fresco

1 maço de rúcula selvagem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Pra empanar:

100gr de farinha de trigo

150gr de panko

3 ovos

Óleo pra fritar

Modo de preparo

Tempere o atum com sal e pimenta, empane passando na farinha de trigo, ovo e na farinha panko, frite até dourar (lembrando de deixar mal passado). Sirva em seguida com o molho de tomate, a straciatella e a rúcula.

Salmão com crosta de gergelim e legumes grelhados

Ingredientes

2 filés de salmão

2 colheres de sopa de gergelim

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Legumes para grelhar (a sua escolha): abobrinha, berinjela, pimentão, cebola, etc.

Modo de preparo

Em um prato, misture o gergelim, o azeite, o sal e a pimenta. Pressione os filés de salmão na mistura de gergelim, cobrindo-os completamente. Disponha os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel manteiga. Asse em forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e dourado. Enquanto o salmão assa, prepare os legumes grelhados. Corte os legumes em fatias finas ou cubos e grelhe-os em uma frigideira antiaderente com um pouco de azeite, até ficarem macios e dourados. Sirva os filés de salmão com os legumes grelhados e arroz branco ou purê de batata.

Receita de lasanha

*Receita cedida pela Ekma

Ingredientes

Para molho de tomate à bolonhesa

1kg de carne moída

2 cebolas picadas

2 cenouras picadas

2 ramos de salsinha

2 xícaras de vinho

500g de tomate triturado

Pimenta-do-reino, sal e temperos de sua preferência a gosto

Para molho branco (bechamel)

80g de manteiga

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

1/2 litro de leite quente

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 pitada de noz-moscada

Montagem

500g de macarrão para lasanha semicozido

Muçarela a gosto

Farinha de rosca

Queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Prepare o molho à bolonhesa: Refogue a cebola em uma panela com um pouco de óleo por 3 minutos. Acrescente a cenoura e a salsinha e refogue mais um pouco. Junte a carne e os temperos, mexa até que solte um pouco de água. Regue a carne com o vinho, espere evaporar um pouco e coloque o tomate triturado. Mexa bem o molho, acerte o sal e a pimenta. Cozinhe em fogo baixo por 1 hora mais ou menos. Prepare o molho branco: Derreta a manteiga em uma panela funda, acrescente a farinha e mexa até que tenha uma cor marrom clara. Acrescente o leite aos poucos e mexa rapidamente para não formar bolinhas. Continue mexendo o molho e cozinhe até engrossar. Se o molho ficar muito grosso, acrescente um pouco mais de leite e mexa um pouco mais. Acerte o sal e acrescente a noz-moscada. Montagem: Em uma forma, coloque os ingredientes prontos formando as seguintes camadas: molho de tomate, molho branco, massa de lasanha, molho vermelho, molho branco, a muçarela e continue com mais camadas de massa, de molho vermelho, molho branco e muçarela. Ao finalizar, adicione uma pequena quantidade de leite nas bordas (serve pra dar umidade e cozinhar melhor a lasanha). E por último acrescente uma ligeira camada de farinha de rosca e queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180⁰C, por cerca de 45 minutos.

Receita de bolo de chocolate cremoso com ganache

Ingredientes

Para o bolo:

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de cacau em pó

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

4 ovos

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de chá de extrato de baunilha

Para a ganache:

200g de chocolate meio amargo picado

1 xícara de chá de creme de leite fresco

Modo de preparo

Prepare o bolo: Em um recipiente grande, misture a farinha, o açúcar, o cacau, o fermento e o sal. Em outro recipiente, misture os ovos, o leite, o óleo e a baunilha. Adicione os ingredientes líquidos aos secos aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Despeje a massa numa forma de bolo grande untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Prepare a ganache: Enquanto o bolo esfria, prepare a ganache. Em um banho-maria, derreta o chocolate picado com o creme de leite, mexendo sempre até obter uma mistura lisa e homogênea. Despeje a ganache sobre o bolo frio e decore a gosto com raspas de chocolate, amêndoas ou pistache picado.

Torta de morango com creme de confeiteiro

Ingredientes

Para a massa:

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de manteiga em temperatura ambiente

1/2 xícara de chá de açúcar

1 ovo

1 pitada de sal

Para o creme de confeiteiro:

500ml de leite

4 gemas

1 xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de essência de baunilha

Morangos frescos para decorar

Modo de preparo

Prepare a massa: Em um processador de alimentos, misture a farinha, a manteiga, o açúcar, o ovo e o sal até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Unte e enfarinhe uma forma de torta. Abra a massa sobre uma superfície enfarinhada e forre a forma. Fure o fundo da massa com um garfo para evitar que ela cresça muito. Asse a massa em forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos, ou até que esteja dourada. Retire do forno e deixe esfriar completamente. Prepare o creme de confeiteiro: Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio. Em uma tigela, misture as gemas, o açúcar e a farinha de trigo até obter uma pasta lisa. Despeje lentamente o leite quente na mistura de gemas, mexendo sempre. Volte a mistura para a panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar e borbulhar. Retire do fogo e misture a essência de baunilha. Deixe o creme esfriar completamente. Montagem: Despeje o creme de confeiteiro frio sobre a massa já fria. Decore a torta com morangos frescos fatiados ou inteiros. Você pode fazer uma cobertura simples com água e açúcar para dar brilho aos morangos (opcional). Leve a torta à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.