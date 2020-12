Torta de abóbora com queijo

Modo de preparo

Para a massa

1 ½ xícara de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

1 xícara de manteiga gelada em cubos

Para o recheio

5 minicebolas, sem casca, cortadas ao meio

5 xícaras de abóbora, sem casca, cortada em cubos de 1 centímetro

Sal e pimenta-do-reino

1 ovo

1 gema

1/2 xícara de nata ou creme de leite fresco

1 pitada de puxuri ou noz-moscada ralada

150 gramas de queijo de Pardinho em fatias

Prepare a massa Em uma tigela, junte a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga, misturando com a ponta dos dedos, até obter uma farofa grossa.

Aos poucos, acrescente de 2 a 4 colheres (chá) de água gelada. Vá sentindo a consistência da massa. Ela estará no ponto quando formar uma bola que não grude nas mãos. Achate-a ligeiramente para obter um disco, envolva em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma superfície limpa e lisa, polvilhada com um pouco de farinha, se necessário, abra a massa. Forre com ela uma fôrma redonda de fundo removível e leve de volta à geladeira por mais 30 minutos. Retire e faça furos com um garfo no fundo e nas laterais. Cubra a massa com papel-alumínio e despeje por cima 1/2 quilo de feijão ou outro grão de sua preferência. Ele servirá como peso, evitando que a massa se expanda; portanto, só poderá ser reutilizado em outras receitas com essa função. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Reserve.

Prepare o recheio Em uma frigideira bem quente, sem óleo, grelhe as metades de minicebola por cerca de cinco minutos sem mexer. Reserve em outro recipiente. Na mesma frigideira, tempere os cubos de abóbora com sal e grelhe-os de todos os lados. Despeje 1/2 xícara de água, tampe e cozinhe apenas o tempo suficiente para que a abóbora fique macia. Reserve. Em um bowl, junte o ovo, a gema, a nata, o puxuri, sal e pimenta e bata com um garfo até obter uma mistura uniforme. Distribua os cubos de abóbora sobre a massa pré-assada e regue com a mistura de ovo e nata. Por cima, disponha as minicebolas grelhadas e as fatias de queijo. Leve ao forno preaquecido a 160ºC por 30 minutos ou até que o recheio esteja firme. Deixe esfriar por pelo menos 20 minutos antes de desenformar.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano, do Instituto Brasil a Gosto