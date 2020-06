Dia dos Namorados em casa pode começar com café da manhã na cama

Cheiro de pão quentinho e de café recém-coado avisa que o dia está começando. E ele fica melhor ainda quando essa combinação chega à sua cama trazida por alguém especial, garantindo uma manhã perfeita. Neste Dia dos Namorados, um gesto cheio de afeto como esse é um baita presente, principalmente se as receitas forem feitas na cozinha de casa e contarem com muito amor em cada preparo.

Fã de um café completo, a chef Ana Luiza Trajano sugere delícias de todo o país para o cardápio. Neta de mineira, ela gosta de ter sempre um queijo e um bolo à mesa. Recomenda também a sopa paraguaia, que, na verdade, é uma torta salgada de milho, tradicional no Centro-Oeste. “A ocasião vira também um passeio pelas cozinhas regionais”, diz.

A massa do pão delícia tem um preparo curioso. Ela é batida com a colher de pau em vez de

sovada com as mãos, algo que se repete em outras receitas do Recôncavo Baiano Ana Luiza Trajano

Confira as receitas para um café da manhã completo:

Pão delícia

PRONTO EM 30 MINUTOS + TEMPO DE DESCANSO DA MASSA

RENDE 30 UNIDADES

Para a massa

4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 sachê de 10 gramas de fermento biológico seco

2 ovos

1 xícara de leite

1/2 xícara de óleo de milho

3 xícaras de farinha de trigo peneirada

4 colheres (sopa) de manteiga sem sal

Para o recheio

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 xícaras de leite

1 pitada de sal

2 xícaras de queijo parmesão ralado bem fino

Prepare a massa Em uma tigela, junte o açúcar, o sal, o fermento, os ovos, o leite e o óleo e misture bem com uma colher de pau. Adicione a farinha aos poucos, mexendo sempre, até obter uma bola de massa relativamente firme. Cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Passe manteiga nas mãos, retire pequenas porções da massa e enrole-as, formando os pãezinhos. Disponha-os em uma assadeira untada e enfarinhada. Cubra com um pano de prato limpo e deixe crescer por 40 minutos. Retire o pano, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 160ºC por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe-os cobertos com o pano de prato para manter a umidade até que esfriem. Prepare o recheio Em uma panela, derreta a manteiga e junte a farinha mexendo sem parar até dourar levemente. Adicione o leite, aos poucos, mexendo sempre, até formar um creme espesso. Acrescente o sal e 1/2 xícara de parmesão. Misture e reserve. Corte os pãezinhos ao meio sem separar as metades, recheie com uma colherada do creme e polvilhe com o queijo parmesão restante.

Manteiga de castanha

PRONTO EM 30 MINUTOS

RENDE 300 GRAMAS

1 xícara de castanha-do-pará

1 xícara de manteiga sem sal derretida

1 dente de alho ralado

Sal a gosto

Em uma assadeira, leve as castanhas ao forno preaquecido a 180ºC por dez minutos, mexendo na metade do tempo para tostar de maneira uniforme. Transfira para o processador ou liquidificador com os demais ingredientes e bata aos poucos na função pulsar para manter alguns pedaços de castanha. Transfira para um recipiente e conserve na geladeira.

Cuca

PRONTO EM 50 MINUTOS + TEMPO DE DESCANSO DA MASSA

RENDE 1 UNIDADE

Para a farofa

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de açúcar

150 gramas de nata gelada

Para a massa

1/4 de xícara de leite

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de suco de laranja

1 ovo

1 colher (sopa) de nata

1/2 colher (sopa) de fermento biológico seco

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de manteiga sem sal derretida

2 xícaras de farinha de trigo

Prepare a farofa Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma farofa grossa. Reserve na geladeira. Prepare a massa Na batedeira, usando o gancho, misture o leite, o açúcar, o suco de laranja, 1/4 de xícara de água, o ovo, a nata e o fermento. Adicione o sal e a manteiga e misture. Acrescente a farinha e sove a massa por aproximadamente cinco minutos. Transfira para uma fôrma untada e enfarinhada. Pincele com água e cubra com a farofa. Deixe fermentar por cerca de 40 minutos ou até dobrar de tamanho. Leve ao forno

preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até que a farofa fique dourada.

Sopa paraguaia

PRONTO EM 40 MINUTOS

RENDE 1 UNIDADE GRANDE

4 colheres (sopa) de óleo de milho

2 cebolas médias raladas

4 xícaras de leite

2 ½ xícaras de queijo meia cura ralado

2 xícaras de farinha de milho amarela flocada

4 ovos batidos

Sal a gosto

1 colher (sopa) de fermento químico

Em uma panela com o óleo, refogue a cebola até murchar um pouco. Junte o leite e deixe em fogo médio. Quando iniciar a fervura, desligue o fogo. Acrescente o queijo meia cura, a farinha de milho e os ovos, mexendo até formar uma massa uniforme. Tempere com sal, adicione o fermento e misture bem. Em uma assadeira untada, leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até que a torta fique firme e dourada. Sirva logo.

Pão de milho recheado com queijo da Canastra

PRONTO EM 1 HORA

RENDE 1 UNIDADE

1 ¼ xícara de farinha de trigo

3/4 de xícara de fubá mimoso

1/3 de xícara de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres (chá) de fermento químico

1 ¼ xícara de leite

4 colheres (sopa) de manteiga derretida

1 ovo

Manteiga de castanha a gosto (veja a receita acima)

2 fatias grossas de queijo da Serra da Canastra

Em um bowl, misture a farinha, o fubá, o açúcar, o sal e o fermento. Em outro recipiente, junte o leite, a manteiga e o ovo. Despeje os ingredientes líquidos sobre os secos e misture bem até obter uma massa homogênea. Em uma fôrma de bolo inglês untada, leve ao forno preaquecido a 190°C por dez minutos. Baixe para 160°C e asse por mais 15 ou 20 minutos. Deixe esfriar. Corte o pão em fatias e passe a manteiga de castanha nos dois lados. Aqueça uma frigideira de fundo grosso e doure um dos lados do pão, disponha o queijo da Serra da Canastra por cima e cubra com a outra fatia. Com o auxílio de uma tampa, pressione o pão contra a frigideira para que fique dourado e crocante. Sirva logo.

