Casa Clã 2024: relembre os melhores momentos da segunda edição

De portas abertas. Foi assim que CLAUDIA e Boa Forma celebraram o Dia Internacional da Mulher em mais uma edição da Casa Clã. O evento presencial, com oferecimento de AstraZeneca, Apsen, Radiesse e Rede D’Or, teve mais de 1.400 inscritos para a série de atividades gratuitas que rolaram no Casarão Higienópolis, em São Paulo, de 8 a 10 de março.

Ao todo, 26 lideranças femininas participaram da programação, em talks, aulas e momentos de troca e conexão (confira os destaques no quadro ao lado e nas páginas a seguir).

A cobertura de conversas sobre temas relevantes como saúde da mulher, economia do cuidado, etarismo, TDAH, maternidade, autocuidado e equidade de gênero no trabalho tiveram grande repercussão também online: mais de 4,3 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais.

As reportagens com entrevistas de grandes personalidades que estiveram presentes, como Claudia Raia, Nanda Costa, Lan Lanh, Bela Gil e Astrid Fontenelle, já tiveram mais de 1,5 milhão de pageviews e seguem disponíveis para leitura nos sites da Editora Abril e também em pílulas de vídeo.

Quem esteve por lá e já está com saudade ou quer conhecer o projeto pode colocar na agenda a data da próxima edição: será no mês de outubro, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Coletivamente, em clã, temos mais forças para lidar com o que for preciso. Vamos juntas?

Os melhores momentos de Casa Clã 2024

1. Boas-vindas com Helena Rizzo

O almoço de abertura teve menu de Helena Rizzo, capa da CLAUDIA de dezembro. Nossas cinquenta convidadas provaram pedidas finalizadas pessoalmente pela chef.

2. Maternidade Dupla

A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh, mães das gêmeas Kim e Tiê, dividiram os percalços e as alegrias vividas em família desde o planejamento da gestação.

3. Visibilidade

Bela Gil trouxe o urgente tema da economia do cuidado na nossa sociedade.

4. Tempo de beleza

Giovana Pacini, CEO da Merz, e Claudia Raia foram entrevistadas pela diretora Helena Galante sobre estética sem etarismo.

5. Foco profissional

Paola Carvalho conduziu o papo com Adriana Teixeira, Head de PR da Heineken, e Andrea Abelleira, VP de publishing da Editora Abril, sobre equidade de gênero.

6. Saúde da mulher

A paciente Erika Vissotto, a médica oncologista Débora Gagliato e a Dra. Karina Fontão, diretora médica da AstraZeneca, conversaram sobre a vida após o diagnóstico de câncer de mama.

7. Alta liderança

Renata Spallicci, vice-presidente da Apsen, falou sobre superação de desafios no mercado de trabalho.

8. Aulas da Boa Forma

Responsável pela curadoria de atividades físicas na varanda da Casa Clã, a BOA FORMA uniu o melhor time de especialistas em movimento. Leticia Marchetto trouxe flexibilidade com o Ballet Fly, enquanto a Equipe Cau Saad investiu no funcional e o Vidya Studio propôs uma prática de yoga.

9. Gravidez sem tabu

Ambas gestantes, Pri Borgonovi Caribé e Carol Celico dividiram com a editora-chefe Karin Hueck como é a vivência da maternidade depois dos 35 anos de idade.

10. Felicidade e autocuidado

Astrid Fontenelle, capa da última edição de aniversário de CLAUDIA, encantou a plateia com sua visão sobre beleza, maternidade, alegria e o poder transformador do amor.

11. Jornada da Calma ao vivo

Helena Galante convidou a psicóloga especialista em trauma Ediane Ribeiro para a gravação de um episódio do podcast Jornada da Calma especial, com plateia. Intitulada “Sua Emoção é Bem-Vinda Aqui”, a conversa está disponível na íntegra no Spotify. Dica preciosa: prepare os lencinhos e deixe Ediane abrir seu coração.

12. Brunch e sarau

No terceiro dia da Casa Clã 2024, os convidados foram recebidos na varanda, confortavelmente mobiliada com os pufes de jardim da Eco Flame Garden, para um brunch.O cardápio foi de autoria da chef Tássia Magalhães, que escolheu oferecer delícias do seu Mag Market junto dos grãos especiais do Café Por Elas.

Na sequência, no teatro do casarão, Liana Ferraz conduziu um emocionante sarau ao lado de Cris Rioto e Carol Tilkian. Elas dividiram textos autorais sobre amor — o tema inescapável — e abriram espaço para todos compartilharem suas emoções. Microfone aberto inesquecível.