Torta morna de chocolate meio amargo

Modo de preparo

100 gramas de farinha de trigo

200 gramas de açúcar

250 gramas de chocolate meio amargo picado

250 gramas de manteiga sem sal

4 ovos

1 pitada de sal

150 gramas de chocolate ao leite em fitas ou raspas (para decorar)

Açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro(para decorar, opcional)

Misture bem a farinha com o açúcar e o sal e reserve. Derreta o chocolate com a manteiga em banho maria e deixe esfriar. Enquanto isso pré-aqueça o forno em temperatura média. Bata os ovos com um fouet e despeje aos poucos na mistura de chocolate, mexendo sempre, até incorporar bem todos os ingredientes. Misture, também aos poucos, os ingredientes secos ao creme acima. Forre com papel manteiga culinário uma forma de aro removível de 23 centímetros de diâmetro. Despeje a massa na forma e leve ao forno por aproximadamente 30 minutos, ou até que esteja firme. Uma dica é interromper o cozimento assim que se formar uma crostinha e que, se apertar o topo do bolo com o indicador, a massa volte ao formato original. Retire do forno e deixe amornar um pouco, o suficiente para que você possa desenformar a torta, retirar o papel, e colocar no prato de servir. Decore com as fitas ou raspas de chocolate, salpique com o açúcar impalpável e sirva a seguir. Caso deseje preparar com antecedência, pode assar a torta e só esquenta-la e decora-la na hora de servir.

*Receita da chef Rita Atrib (Petit Comité Rotisserie)