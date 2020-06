Filmes para acreditar no amor e assistir no Dia dos Namorados

Cinema, restaurante, show, programa romântico fora de casa. Tudo isso está fora de cogitação para comemorar o Dia dos Namorados este ano por conta da pandemia do novo coronavírus.

Mas, se o seu amor está passando a quarentena ao seu lado, nada mais justo do que ter momentos cheios de afetos mesmo nesse contexto. Na verdade, mais do que nunca precisamos de uma dose de amor para se reabastecer. Por isso, separamos cinco filmes românticos disponíveis em plataformas de streaming.

A cinco passos de você, Amazon Prime Video

Em comum, Stella Grant e Will Newman têm a juventude, o diagnóstico de fibrose cística, que os deixam internados em um mesmo hospital, e o amor. Mesmo com uma paixão correspondida, o contato é impossibilitado por conta do estado de saúde deles, mas os dois encontram maneiras compreensíveis para não ficarem distantes.

Menininhas Do Papai, Amazon Prime Video

O mecânico Monty se desdobra para sustentar suas três filhas, enquanto sua ex-esposa está presa. O drama ganha doses românticas quando Monty contrata a advogada Julia para tentar recuperar a liberdade da esposa e ambos começam a sentir uma troca de afeto.

La la land: cantando estações, Netflix

Em Los Angeles, o amor entre o pianista de jazz Sebastian e a atriz no começo de carreira Mia acontece de cara. No musical, vencedor de seis estatuetas do Oscar, mostra a competitividade por oportunidades em suas áreas e a tentativa de fazer o amor vencer em meio a tudo isso.

Carol, Google Play e Netflix

Encarando um divórcio, Carol se vê cada vez mais próxima de Therese Belivet, funcionária de uma loja da qual é cliente. O amor entre elas já não é mais de amizade e, ao viajarem para os EUA na década de 50, se deparam com o preconceito contra homossexuais.

Simplesmente Acontece, GloboPlay

Até certa parte da juventude, Rosie e Alex cultivavam um sentimento de amizade, daquelas de desabafas sobre todos os assuntos. Mas, quando Alex vai para Harvard cursar medicina, a distância começa a dar os primeiros sinais de que o amor não era só de amigos.

