Bolo Três Leches

Modo de preparo

Para o pão de ló

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento

1 xícara de óleo

4 ovos

1 e ½ colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de fava de baunilha

1 xícara de leite integral

Para a calda

1 lata (200 ml) de leite condensado

1 garrafa de 500 ml de creme de leite fresco

1/2 caixa de leite integral

Para o chantily

1 pote de 500ml de chantily fresco

1 colher (sobremesa) de essência de baunilha

1 colher (sopa) de açúcar

Morangos cortados em pedaços pequenos para decorar

Amora, mirtilo e hortelã para decorar

Prepare o pão de ló Unte uma forma retangular e preaqueça o forno a 220°C. Em um recipiente, misture a farinha, fermento e o sal. Reserve.

Em outro recipiente, bata com um fouet o açúcar com os ovos e a baunilha. Bata com a batedeira até que fique uma mistura fofinha. Acrescente o leite e aos poucos a mistura de farinha, batendo em potência baixa, somente para misturar. Coloque a massa em uma assadeira e leve ao forno por 25 a 30 minutos a 180°C. Prepare a calda Misture todos os ingredientes. Para finalizar o bolo, deixe resfriar por 20 minutos e com um garfo fure o bolo e regue com a calda. Montagem Corte o pão de ló em círculos, divida ao meio. Molhe uma parte do pão de ló e coloque no potinho. Coloque o chantilly batido e o morango. Molhe a outra parte do pão de ló molhado e leve a geladeira. Decore com morango, mirtilo, chantilly, hortelã e amora.

*Receita do restaurante Corrientes 348