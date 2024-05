Principais lançamentos do streaming em maio de 2024

A 3ª temporada de Bridgerton está quase entre nós: com data de lançamento marcada para 16 de maio, os novos episódios devem abalar as estruturas do serviço de streaming. “Uma Ideia de Você”, comédia romântica do Amazon Prime Video estrelada por Anne Hathaway e Nicholas Galitzin, também promete ser um dos longas mais comentados do ano. Aqui no Brasil, o projeto estará disponível a partir desta quinta-feira (02).

E não para por aí: entre as estreias do mês, temos a remasterização do aclamado documentário dos Beatles, “Let It Be”, e um sci-fi eletrizante da Netflix protagonizado por ninguém menos que Jennifer Lopez.

A seguir, você confere as principais estreias do streaming em maio de 2024:

Uma Ideia de Você (02/05)

“Uma Ideia de Você” gira em torno de Solène (Anne Hathaway), uma mãe solo de 40 anos que começa um romance inesperado com Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), de 24 anos, vocalista do August Moon, a boyband mais popular do planeta.

Quando Solène precisa acompanhar a viagem de sua filha adolescente ao festival de música Coachella no último minuto, ela tem um encontro casual (porém transformador) com Hayes. Uma ótima pedida para os fãs de romance.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Let It Be (08/05)

Lançado pela primeira vez em maio de 1970, em meio à polêmica separação dos Beatles, Let It Be agora ocupa seu devido lugar na história da banda. Antes visto através de uma ótica obscura, o filme agora é ressignificado por meio de sua restauração. O material original foi totalmente remasterizado.

Onde assistir: Disney+

Maxton Hall: O Mundo Entre Nós – 1ª Temporada (09/05)

Baseada no premiado romance best-seller Save Me, da autora Mona Kasten, a série centra-se em James e Ruby, que vivem uma moderna história de amor entre um rapaz rico e uma menina da classe trabalhadora em um mundo de glamour e escândalos.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Pretty Little Liars: Curso de Verão (09/05)

O aclamado spin-off de “Pretty Little Liars” retorna para uma nova temporada. Desta vez, o grupo de amigas de “Original Sin” precisa atravessar as férias em um “colégio de verão”. Frustradas pela situação, elas logo se deparam com algo muito pior do que a secundária de Millwood.

Onde assistir: Max

Bridgerton: 3ª Temporada (16/05)

Enquanto as novas debutantes sonham em ser o diamante da temporada, Penelope Featherington, que leva uma vida dupla como Lady Whistledown, descobre o próprio brilho em meio a segredos e surpresas. A temporada traz o seu romance com Collin Bridgerton, que resolve ajudá-la com aulas para encontrar um marido.

Onde assistir: Netflix

Atlas (24/05)

Uma analista de dados brilhante, mas antissocial (Jennifer Lopez), não confia em inteligência artificial, mas precisa usá-la quando a missão para capturar um robô rebelde dá errado.

Onde assistir: Netflix

Eric: 1ª Temporada (30/05)

Estrelado por Benedict Cumberbatch, “Eric” acompanha Vincent, um pai que vive dias angustiantes após o desaparecimento do filho. Obstinado a solucionar o mistério e descobrir seu paradeiro, ele recorre a algumas alternativas inusitadas.

Onde assistir: Netflix

Gasoline Rainbow (31/05)

Dirigida pela celebrada dupla de diretores Irmãos Ross (Bloody Nose, Empty Pocket; Contemporary Color), “Gasoline Rainbow” acompanha cinco adolescentes do interior do Oregon que embarcam em uma road-trip em direção a um lugar onde nunca estiveram: a costa do Pacífico, a 800 quilômetros de distância. Sem planos ou qualquer tipo de preparo, eles mergulham na experiência preparados para uma vivência transformadora.

Onde assistir: MUBI