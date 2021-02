tostada de figo

Modo de preparo

50 gramas de amora

50 gramas de morango

50 gramas de framboesa

1 pitada de pimenta dedo-de-moça picada e sem semente

50 mililitros de vinagre branco

60 gramas açúcar

60 mililitros água

60 mililitros licor de Cassis

100 mililitros vinho tinto

Para o creme de ricota

30 gramas de ricota fresca

30 gramas de cream cheese

10 mililitros azeite

Uma pitada de sal e pimenta-do-reino

Para a montagem

1 fatia de pão italiano

Manteiga para passar no pão

50 gramas de creme de ricota

4 fatias de presunto cru

1 figo cortado em pedaços médios

20 gramas de redução de frutas vermelhas

Junte todos os ingredientes em uma panela, e leve ao fogo brando até que o líquido seja reduzido pela metade. Reserve e deixe esfriar antes de guardar sob refrigeração. Prepare o creme de ricota: Coloque todos os ingredientes em um processador até virar uma pasta uniforme, caso não possua um, penere a ricota e depois misture o restante até obter uma mistura homogênea. Acerte o sal e reserve refrigerado. Montagem: Passe a manteiga no pão, e toste em um grill ou frigideira até ficar dourado. Passe o creme de ricota, fazendo uma camada uniforme, e disponha as fatias de presunto sob o pão. Coloque os pedaços do figo por cima e finalize com a redução.

*Receita do Locale Caffè