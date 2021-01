Quibe de lentilha rosa e quinoa vermelha

Modo de preparo

1 batata-doce (ou inglesa) média sem casca, cortada em cubos

2 colheres (sopa) de azeite

1 pitada de sal

1 cebola pequena cortada em cubos

1/2 colher (chá) de sal

4 colheres (chá) de pimenta síria

1 colher (chá) de páprica defumada

1 xícara de lentilha rosa cozida

2 tâmaras hidratadas em água

1 colher (sopa) de tahine

1 xícara de quinoa vermelha cozida

1 maço picado de hortelã

1/3 de xícara de pinole torrado (opcional)

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 a 6 colheres (sopa) de farinha de semente de girassol ou de amêndoas

Em uma fôrma, adicione 1 colher (sopa) de azeite e sal, coloque a batata-doce e leve para assar em forno preaquecido a 190°C por 30 minutos ou até ficar macia. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher (sopa) de azeite no fogo baixo. Adicione a cebola, o sal, a pimenta síria e a páprica. Mexa bem e deixe a cebola dourar. Adicione um pouco de água aos poucos para desgrudar do fundo da panela, até a cebola caramelizar. Em um processador de alimentos, bata a lentilha rosa, a batata-doce assada, as tâmaras, o tahine e o refogado da cebola caramelizada até formar uma massa homogênea e lisa. Leve a mistura para uma tigela e adicione a quinoa vermelha cozida, distribuindo por toda a massa. Adicione a hortelã, os pinoles, o suco de limão, o sal e a pimenta. Se necessário, ajuste os temperos. Observe a textura da massa e adicione a farinha de girassol gradualmente, até obter uma textura firme e seca. Unte uma assadeira redonda ou retangular com azeite e despeje a massa do quibe de maneira uniforme. Com uma faca, faça recortes no desenho que desejar. Leve para o forno preaquecido a 190°C e asse por 30 minutos. Sirva em seguida.

*Receita por Giovanna Cury (Receitas libanesas de dar água na boca)