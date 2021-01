Modo de preparo

Suco e raspas de 2 limões sicilianos, sem caroço

1/4 de xícara de mel

2 colheres (sopa) de água de rosas

Cubos de gelo para servir

Botões de rosas secas para finalizar

Em um liquidificador, bata o suco e as raspas de limão, 6 copos de água gelada, o mel e a água de rosas. Coe com uma peneira e despeje em quatro copos com gelo. Finalize com as pétalas de rosas.

*Receita por Giovanna Cury (Receitas libanesas de dar água na boca)