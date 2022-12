Burrata, lombo, focaccia e mais: receitas para a ceia de Ano-Novo

Assim como no Natal, a chegada do Ano-Novo também merece uma ceia caprichada. Apesar da presença ilustre dos pratos típicos dessa época do ano, uma das vantagens do Réveillon é que ele permite mais criatividade à mesa do que a ceia natalina.

Para você não precisar se preocupar em ter que correr atrás de receitas mirabolantes, preparamos uma seleção de pratos perfeitos para agradar qualquer paladar! Para quem deixou os preparos para a última hora, tem até receita que fica pronta em alguns minutinhos – caso do drink Mimosa e da Burrata com uvas ao balsâmico de entradinha. Já para quem quer fazer bonito esse ano, tem receita de Quibe vegetariano, lombo com molho de ervas e muito mais!

Confira a seguir:

ENTRADINHAS

Nada melhor do que beliscar alguma coisinha antes de saborear os pratos principais! Essa tábua é irresistível.

Outra opção com burrata é essa servida com uvas – fruta que não pode faltar na virada do ano – ao balsâmico.

Belíssima à mesa, essa focaccia surpreende pela facilidade no preparo.

Esses delicados espetinhos são uma ideia de entradinha prática e leve.

A suavidade da burrata conversa com perfeição com o sabor adocicado do mel. Eis uma receita para fazer bonito no Réveillon!

Procurando uma salada bonita e caprichada? Essa tem tudo pra deixar a ceia mais colorida.

PRINCIPAIS

Comer tender na virada do ano já é tradição! Essa receita leva um molho agridoce delicioso.

Fácil de fazer, esse arroz é uma ótima pedida para acompanhar os pratos principais.

Preparado com um molho de ervas, esse lombo resulta numa carne úmida e saborosa.

Que tal variar o purê usando damasco? O resultado é um acompanhamento saboroso e delicado.

Que tal uma ceia trabalhada nos frutos do mar? Aposte nesse delicioso polvo!

Continua após a publicidade

Para variar no cardápio e ainda trazer uma receita vegetariana, esse arroz vermelho é a pedida certa!

Com sabor e jeito de comfort food, esse escondidinho de cogumelo e abóbora vai agradar todos os paladares.

Como opção vegetariana, esse quibe de lentilha vai fazer sucesso na ceia.

Que tal um toque de gastronomia árabe? Esse charutinho vegetariano é feito com lentilha e arroz basmati.

SOBREMESAS

Ninguém resiste a um merengue, ainda mais a esse servido com frutas do bosque.

De sabor delicado, essa torta tem tudo para fazer sucesso na mesa de sobremesas.

Com chocolate e avelã não tem como errar na sobremesa!

Fácil de fazer, essa sobremesa até parece um brinde!

DRINKS

Para fazer esse clássico drink, basta mesclar espumante e suco de laranja!

Finalizado com ursinhos de gelatina, esse drink divertido tem toque refrescante – garantido pelo gelo em forma de raspadinha.

Com espumante, limão e curaçau Blue, o Lagoa Azul é boa opção de drink para amantes de sabores cítricos.

Ama frutas vermelhas? O Pérola Negra é o drink certo pra você!

Para quem prefere um drink mais docinho, esse com sorvete vai agradar o paladar!