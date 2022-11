Descubra quais signos devem desencalhar de vez em 2023

Sempre que nos aproximamos de um novo ano, começamos a criar expectativas. E, claro, os nossos anseios envolvem as mais variadas áreas: finanças, trabalho, saúde, e obviamente, amor. Mesmo que esta última não deva ser a nossa prioridade máxima (é completamente possível ser feliz sozinho), não podemos negar que é sempre divertido fantasiar sobre se jogar em novos romances e aventuras amorosas.

Mas e aí: será que 2023 finalmente trará a nossa famosa alma gêmea? Bom, a resposta pode ser positiva ou negativa… dependendo do seu signo. A seguir, o tarólogo e espiritualista Victor Valentim (da página @bosquedosgnomos) faz previsões sobre quem irá desencalhar de vez a partir da virada do ano. Confira:

Áries

Segundo Victor Valentim, as arianas precisam tomar cuidado para não retornar com o(a) ex, pois haverá uma tendência muito forte em olhar para o passado e se conectar ao que já passou. “Aproveite a virada do ano para buscar relações novas. Ficar olhando para trás vai ser como jogar pérolas aos porcos. Seja gentil com quem te trata com gentileza. Mas, de forma geral, não vejo muitas aberturas de caminhos para o amor”, explica.

Touro

Agora, para os taurinos, parece que a sorte estará pendendo mais para a área de prosperidade e finanças. No amor, as coisas estão um pouco travadas (especialmente para aqueles que continuam sendo teimosos e forçando relacionamentos que não dão certo). “2023 será muito fechado e sem energias novas na fase amorosa. O melhor é rever as relações atuais, avaliando quais ainda valem a pena, a fim de conseguir focar em novas interações”, diz Valentim.

Gêmeos

Por serem naturalmente confusos, os geminianos podem se perder em dúvidas e angústias mentais. Por isso, é importante que este signo tente firmar os próprios pensamentos: “Se Gêmeos estiver solteiro, busque se relacionar com pessoas fora de seu círculo social. Novas interações terão prioridade. Agora, caso esteja comprometido, busque fazer o relacionamento dar certo, já que 2023 não será um bom ano para o amor”, indica.

Câncer

Mesmo que Câncer tenha uma tendência muito forte a ser emocional, saudosista e melancólico, o ano de 2023 promete ótimas novidades amorosas: “Haverão novos relacionamentos, paixões e romances, que poderão acontecer na entrada do ano novo ou no máximo até o primeiro semestre”, explica. Inclusive, o tarólogo afirma que alguns desses novos amores podem culminar até mesmo em casamento. Tá bom ou quer mais?

Leão

Términos de relacionamentos estão a caminho dos leoninos, já que o signo começará a tomar atitudes em relação aos vínculos instáveis. “Eles irão preferir focar em negócios e assuntos que tragam estabilidade emocional. Portanto, quem está namorando e não está muito feliz com a relação, provavelmente acabará cortando relações em 2023. Meu conselho é: dê oportunidades para as novidades, pois ao mesmo tempo que a sorte está no caminho de Leão, a energia dos rompimentos também estará bem intensa”, avisa Victor.

Virgem

Inovação, novas oportunidades e projetos inéditos marcarão o ano de 2023 para os virginianos. Portanto, é importante que este signo saia da caixinha e abra o coração para novos relacionamentos. “Haverão romances intensos que deixarão os nascidos em Virgem bastante apaixonados. Quem está querendo trocar de relacionamento terá muita sorte. Já os encalhados com certeza acharão aquele alguém especial, pois as energias estão maravilhosas”, revela.

Libra

2023 não será um bom ano amoroso para Libra. Muito pelo contrário: as desilusões amorosas estarão intensas nos próximos meses. “Recomendo a reconexão com a própria espiritualidade. Limpe a casa, corte relações antigas. Isso está impedindo que você encontre novas oportunidades afetivas. Mas sinceramente, a espiritualidade, fé e misticismo serão as protagonistas do próximo ano para os librianos”, diz.

Escorpião

Tome cuidado com relacionamentos falsos e pessoas que querem te enganar. Segundo o astrólogo, é imprescindível buscar relações que lhe tragam estabilidade mental e emocional, livres de intrigas. Mas, de qualquer forma, o especialista garante que este não é um bom ano para começar a namorar. “O melhor é aproveitar os próximos meses para trabalhar as suas trevas e se desapegar daquilo que já não serve”, recomenda.

Sagitário

Assim como os leoninos, os sagitarianos também passarão por rompimentos e cortes de energia. “Quem já estava querendo terminar, vai conseguir. Essa onda já começou desde o início do segundo semestre, e continuará em 2023. Já quem estiver livre, continuará solteiro”, diz.

Capricórnio

Os capricornianos normalmente priorizam as finanças e o trabalho. E em 2023, esta será a maior área de sucesso entre os nascidos neste signo. “Cuidado, garotas de capricórnio: o próximo ano será marcado pela gravidez. Portanto, quem não quiser ter filhos precisa ter bastante cuidado”, alerta.

Aquário

É melhor os aquarianos tomarem cuidado: há uma grande onda de falsidade e mentiras chegando até eles no ano que vem. Portanto, abra os olhos: “Aquário adora uma novela mexicana, especialmente quando o assunto é relacionamentos. Portanto, seja cauteloso. Há gente querendo se aproveitar de você, querendo brincar com os seus sentimentos. Melhor esperar o segundo semestre para ver se as energias mudam”, avisa.

Peixes

Peixes será um dos signos mais beneficiados no quesito amoroso no próximo ano. “Enquanto 2022 foi muito parado, fraco e sem energia de relacionamentos, 2023 será diferente: desta vez, haverá grandes chances do pisciano se sentir empoderado para investir em novas relações. Abra ainda mais o coração, pois a sua hora está chegando”, conclui.

Os signos mais bem-sucedidos no amor em 2023

De acordo com o astrólogo Victor Valentim, estes serão os signos que definitivamente irão desencalhar em 2023:

Câncer

Virgem

Peixes