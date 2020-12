Lombo com molho de ervas

Modo de preparo

Para o lombo

1,1 quilo de lombo de porco com capa de gordura

2 colheres (chá) de sal

Pimenta-do-reino a gosto

Folhas de 1 ramo de alecrim picadas fino

Folhas de 1 ramo de tomilho picadas fino

Folhas de 1 ramo de manjerona picadas fino

2 colheres (sopa) mais 1 colher (chá) de azeite

2 ramos de louro

4 ramos de alecrim

4 ramos de tomilho

4 ramos de manjerona

10 dentes de alho sem casca

1 xícara de vinho branco

Para o molho

1 ½ colher (sopa) de manteiga

1 ½ colher (sopa) de farinha de trigo

Prepare o lombo Com uma faca, faça furos na parte sem gordura da peça de lombo para que absorva bem o tempero. Em uma tigela, tempere a carne com o sal, pimenta, as ervas picadas e 1 colher (chá) de azeite. Espalhe os temperos com as mãos por todo o lombo. Leve à geladeira, coberto com filme plástico, por pelo menos três horas. Retire e deixe em temperatura ambiente por 30 minutos. Em uma frigideira grande aquecida em fogo alto, sele o lombo em 2 colheres (sopa) de azeite, virando-o para que doure bem de todos os lados. Transfira para uma assadeira e reserve a frigideira. Distribua os ramos inteiros de louro, alecrim, tomilho, manjerona e os dentes de alho em volta do lombo. Regue as ervas com azeite. Na frigideira reservada, leve ao fogo médio o vinho e 1/2 xícara de água, raspando bem o fundo com uma espátula. Quando ferver, despeje o caldo na assadeira em volta do lombo, e não sobre ele. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 45 minutos ou até que doure e fique macio por igual. Estará no ponto se, ao espetar a lateral do lombo com uma faca, escorrer um líquido transparente. Se estiver rosado, deixe assar por mais alguns minutos. Transfira a carne com as ervas para uma travessa, reservando o caldinho da assadeira. Deixe descansar por dez minutos antes de fatiá-lo.

Prepare o molho Passe o caldinho da assadeira por uma peneira e reserve. Em uma panela, em fogo baixo, derreta a manteiga. Acrescente a farinha de trigo, mexendo sempre. Quando começar a dourar desligue o fogo, junte o caldo reservado e, na própria panela, misture com um batedor para dissolver bem a farinha. Volte ao fogo baixo, mexendo, até engrossar. Transfira para uma molheira. Sirva o lombo regado com o molho.

*Receita por Bruna Branco