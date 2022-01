Torta de chocolate com avelã

Modo de preparo

Prepare a massa Em um bowl, misture a manteiga e o chocolate em pó, junte a farofa de bolacha maisena. Misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Com a massa forre o fundo das fôrmas e leve ao forno preaquecido a 160°C por aproximadamente 8 minutos. Reserve.

Prepare o recheio Em um bowl, bata ligeiramente os ovos com um garfo e reserve. Em banho-maria coloque o creme de leite, o leite e o chocolate, deixe derreter e, lentamente, adicione os ovos batidos com o garfo e misture até ficar homogêneo. Despeje o recheio de chocolate na massa de torta assada. Leve ao forno preaquecido a 160°C por aproximadamente 10 minutos ou até que o recheio de chocolate fique firme. Retire do forno, espere esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

*Receita cedida pelo restaurante Bosco