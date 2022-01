Burrata com favo de mel

Modo de preparo

Prepare o pão Em uma tigela, misture todos os ingredientes, adicione 150 mililitros de água e sove somente o necessário para misturar, sem trabalhar muito a massa. Faça duas bolinhas e enrole em um papel filme. Leve para descansar na geladeira por 48 horas. Após o descanso, abra as bolinhas em uma superfície enfarinhada com a ajuda de um rolo, mas sem afinar muito, e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Reserve.

Prepare a burrata Em um prato fundo, coloque a burrata, salpique a pimenta-preta e o sal, posicione o favo de mel e as amêndoas. Regue com azeite, decore com o mix de brotos e sirva com o pão. Por fim, use um maçarico para derreter um pouco do mel ou enquente-o separadamente.

*Receita cedida pelo Restaurante Bosco