Torta de peras com marzipan

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma tigela, misture a gema, a água e a essência de baunilha. Reserve. Em outra tigela, misture a farinha, o sal e o açúcar. Acrescente a manteiga e, com a ajuda dos dedos, faça virar uma farofa. Quando não tiver pedaços de manteiga, acrescente a mistura úmida e incorpore à massa rapidamente. Em uma superfície lisa e enfarinhada, abra a massa com um rolo. Com ela, cubra o fundo e as laterais de uma forma de 17-20 cm e deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Cubra a massa com papel alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 190ºC por 20 minutos ou até dourar.

Prepare o recheio Corte 3 peras ao meio e deixe as restantes inteiras e com os talos, transfira todas para uma panela grande com água até cobri-las e cozinhe com o açúcar e os cravos até ficarem macias. Reserve. Em uma tigela, adicione a manteiga, os ovos, a gema, a essência de baunilha, o açúcar, a farinha de amêndoas e misture até virar um creme homogêneo.

Montagem Retire a massa do forno, mas deixe-o ligado. Despeje o recheio dentro da massa até preenchê-la (um dedo abaixo da borda). Posicione as peras cortadas com as bases voltadas para as bordas, reserve as restantes. Volte a assadeira ao forno e asse por mais 40 minutos, verificando para que não queime. Finalize com as amêndoas, posicione as peras inteiras no topo e sirva.

*Receita da chef Tetê Mota, do Buffet Rinzler