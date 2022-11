6 destinos não óbvios para passar o ano novo de forma inesquecível

Nesta época do ano, a maioria das pessoas já escolheu um destino para aproveitar o réveillon. Porém, sempre há aqueles que ficam com o pé atrás na hora de fechar uma viagem para o ano novo. Isso porque os planos mais clássicos, que incluem visitar praias famosas ou curtir cidades grandes, podem acabar ocasionando uma virada de ano estressante.

Turistas para todo o canto, filas quilométricas em quaisquer estabelecimentos, barulho excessivo… Enquanto alguns adoram esse agito, outros querem passar bem longe de todo esse caos. Mas e aí: tem como fugir das regiões mais movimentadas sem abrir mão de uma viagem marcante?

A resposta é sim! Pensando em quem deseja mesclar celebração e tranquilidade, separamos seis destinos não óbvios para comemorar as festas de fim de ano. Aproveite e encontre hospedagens a preços incríveis em todas as cidades listadas através do Booking.

Aiuruoca (MG)

Localizada no Sul de Minas, Aiuruoca é o destino perfeito para quem deseja mesclar aventuras na natureza sem abrir mão da tranquilidade. Tal equilíbrio é evidenciado pelos passeios disponíveis na cidade, que vão de trilhas radicais no Pico do Papagaio — que podem chegar a 2.100 metros de altitude — a piscinas naturais, cachoeiras revitalizantes e uma boa variedade de restaurantes com delícias da gastronomia local.

Garibaldi (RS)

Champagne e réveillon são inseparáveis, não é mesmo? Portanto, comemorar a virada do ano em Garibaldi — a Capital do Espumante — definitivamente não é uma má ideia. Quem decidir passar uns dias no local pode conhecer a apaixonante “Rota dos Espumantes”, que proporciona uma gama de visitas às produções familiares e industriais de vinhos e espumantes.

Nestes passeios, também é possível conferir a história das bebidas em território nacional, degustar rótulos deliciosos e até mesmo participar do processo de engarrafamento. E claro, não podemos deixar de citar as paisagens bucólicas e relaxantes que cercam a região.

Vila de Santo André (BA)

Imagine um vilarejo paradisíaco, com acesso somente por balsa e travessia pelo rio… Parece um local excelente, né? Estamos falando sobre a aconchegante Vila de Santo André, na Bahia. Localizada a apenas 35 km de Porto Seguro, a região conta com paisagens exuberantes, culinária nordestina, alto astral baiano e noites tão estreladas que parecem pintadas à mão. O réveillon, apesar de animado, não excede os limites de quem procura por um refúgio relaxante.

Vale lembrar que a maioria das praias de Santo André são quase desertas, munidas de extensas faixas de areias, coqueiros e barracas próximas para degustar as maravilhas gastronômicas da região.

Bonito (MS)

Apesar de não ser uma viagem tão diferentona, Bonito merece a sua atenção (especialmente se você é daqueles que busca uma enxurrada de aventuras e passeios naturais). Isso porque a cidade conta com cachoeiras, pontos para mergulho em águas cristalinas, balneários, trilhas para todos os públicos e grutas inesquecíveis. Aliás, uma delas — a Gruta do Lago Azul — é considerada um Patrimônio Natural.

Também é possível encontrar outras atividades ao ar livre na região, como arvorismo, rapel e bike tour. Para quem prefere algo mais radical, há a possibilidade de descer as corredeiras dos rios utilizando boias. O que não falta são opções de lazer natural (literalmente). Por último, mas não menos importante: faça uma visita ao Buraco das Araras, lar de dezenas de araras vermelhas. Observar as aves definitivamente irá preencher seu coração de alegria.

Visconde de Mauá (RJ)

Visconde de Mauá é daquelas cidades que aparenta ter saído de um conto de fadas. Com casinhas aconchegantes, paisagens místicas e um clima sereno, o destino é para aqueles que realmente querem uma virada de ano extremamente pacífica e calma. Tirando os ótimos restaurantes, o local não oferece muitas opções de programas para fazer à noite. Portanto, não vá esperando festas e agitação.

Se esta for a sua vibe, Visconde de Mauá não irá decepcionar. Durante o dia, ainda é possível fazer trilhas, visitar cachoeiras e percorrer trilhas. Que tal começar 2023 com as energias reequilibradas pela natureza?

Alter do Chão (PA)

Por fim, cercada pela floresta amazônica e lindas praias de água doce, está a vila paraense Alter do Chão, localizada nas margens do rio Tapajós. Chegando lá, você ainda pode conhecer as comunidades ribeirinhas, igapós, igarapés e se encantar com os canais que sintetizam toda a beleza do lugar.

Sem contar que, à noite, a região oferece uma maravilhosa gama de iguarias locais nos restaurantes da vila. Quem quiser curtir uma noite apaixonante debaixo de um céu estrelado pode acampar na Floresta Nacional dos Tapajós, se aventurar numa das praias desertas ou alugar uma rede nas comunidades ribeirinhas. Apesar de inusitada, esta é uma experiência inesquecível.