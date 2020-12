Arroz com espinafre

Modo de preparo

3 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

600 gramas de folha de espinafre lavada e picada

400 gramas de arroz

Sal a gosto

Suco de 1 limão

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até que ela fique macia. Adicione as folhas de espinafre e cozinhe em fogo alto, mexendo de vez em quando, até murcharem e evaporar todo o líquido. Acrescente o arroz, tempere com sal e misture. Despeje 2 ½ xícaras de água e deixe ferver. Abaixe o fogo e cozinhe com a panela tampada até que o arroz esteja macio e soltinho. Despeje o suco de limão e sirva.

*Receita por Bruna Branco