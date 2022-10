2023 é o ano dos feriados prolongados, confira as datas para se programar

Atualizado em 27 out 2022, 09h30 - Publicado em 27 out 2022, 09h26

Por Da Redação Atualizado em 27 out 2022, 09h30 - Publicado em 27 out 2022, 09h26

A lista de feriados de 2023 é animadora para quem ama uma folguinha prolongada. Se neste ano três feriados nacionais caíram em finais de semana e três bem no meio da semana, na quarta-feira, no próximo a situação será bem diferente: são sete oportunidades de “emendar” as folgas entre quinta e segunda-feira.

Esse número inclui apenas os feriados nacionais e, se forem incluídos os pontos facultativos nacionais, ele aumenta para nove. É importante lembrar que os feriados nacionais estão previstos por lei federal e são válidos em todo território nacional, já os pontos facultativos só valem para servidores públicos.

Apesar disso, os municípios e estados podem determinar em lei quais pontos facultativos nacionais, como Carnaval ou Corpus Christi, serão feriados locais.

Existem algumas datas comemorativas que não entram na lista por não serem consideradas feriado nem ponto facultativo nacional. O Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, cai em uma segunda-feira em 2023, mas não está previsto em lei municipal nem estadual para ser feriado.

Anote as datas e programe seus feriados

O primeiro dia do ano, quando é comemorada a Confraternização Universal, cai em um domingo. A Paixão de Cristo, celebrada em 7 de abril, será na sexta-feira, assim como o feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho, cai em uma segunda-feira. Já no segundo semestre do ano, a Independência do Brasil, comemorada em 7 de setembro, cai em uma quinta-feira, assim como o dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e de Finados (2 de novembro).

A Proclamação da República, comemorada em 15 de novembro, vai cair em uma quarta-feira no próximo ano. E o Natal, 25 de dezembro, será celebrado em uma segunda-feira.

Os pontos facultativos nacionais de 2023 incluem o Carnaval, comemorado nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, na segunda, terça e quarta-feira de cinzas. Os dias 8 e 9 de junho são marcados pela celebração de Corpus Christi. E o Dia do Servidor Público é comemorado em um sábado, no dia 28 de outubro.