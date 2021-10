Salada primavera de tomate, morango e queijo parmesão

Modo de preparo

Corte os tomates e os morangos ao meio, tirando os talos. Deixe alguns inteiros para decorar. Em um bowl, misture os tomates e os morangos e tempere com o azeite, o balsâmico, o mel e as raspas de laranja. Disponha o queijo parmesão em círculos de 6-8 cm sobre um silpat (tapete de silicone) e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por 5 minutos ou até derreter e formar uma telha. Retire do forno e deixe esfriar. Em uma saladeira, coloque a mistura de tomates e morangos, adicione os brotos de beterraba por cima e decore com alguns morangos inteiros com o talo. Acrescente os discos de parmesão.

*Receita da chef Tetê Mota, do Buffet Rinzler