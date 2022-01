Merengue caseiro com frutas do bosque

Modo de preparo

Prepare o merengue Em uma batedeira, bata as claras e o açúcar em ponto de neve, adicionando aos poucos o amido de milho e o vinagre. Com uma colher, faça cinco ninhos de merengue numa fôrma (deixando um buraco no centro para o recheio) e leve ao forno preaquecido a 100°C por 1 hora. Desligue o forno e deixe o merengue por mais 4 horas dentro do forno desligado para firmar, mas sem dourar.

Prepare o creme Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo. Não pare de mexer até obter ponto de brigadeiro. Desligue e leve o creme para a geladeira até esfriar.

Prepare a compota Em uma panela em fogo baixo, coloque as frutas e o açúcar. Adicione água caso seja necessário diluir um pouco.

Montagem Com o merengue já frio, adicione o creme no centro de cada unidade. Com uma colher, despeje a compota por cima dos merengues. Finalize com as folhas de hortelã e raspas de limão.

*Receita cedida pelo Restaurante Bosco