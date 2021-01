Charutinho de repolho roxo com recheio de mjadra

Modo de preparo

Para o recheio

1/2 xícara de lentilhas lavadas

2 pitadas de sal

2 folhas de louro

1 colher (chá) de sementes de coentro

1 xícara de arroz basmati integral lavado

3 colheres (sopa) de azeite

1 colher (chá) de cominho em pó

1 colher (chá) de cúrcuma em pó

1 colher (chá) de canela em pó

1 colher (chá) de pimenta-da-jamaica

1 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas grandes, cortadas em meia lua

Para o charutinho

Folhas de 2 pés de repolho roxo grandes

Para o molho

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão

1/3 xícara de azeite

1 colher (chá) de sal

Prepare o recheio Em uma panela, coloque a lentilha e adicione água até cobrir. Adicione 1 pitada de sal e o louro. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Abaixe o fogo e cozinhe a lentilha por 20 minutos ou até ficarem macias, escorra a água e reserve. Em outra panela, toste as sementes de coentro por alguns minutos até soltarem o aroma. Adicione o arroz e 1 colher (sopa) de azeite e mexa para refogar por alguns minutos. Quando o arroz estiver bem envolto no azeite, adicione 1 ¾ de xícara de água fervente, o cominho, a cúrcuma, a canela, a pimenta e o sal. Mexa uma só vez e tampe a panela. Abaixe bem o fogo e, assim que ferver, deixe cozinhar fervilhando por 40 minutos ou até o arroz estar cozido. Em uma frigideira grande em fogo baixo, esquente o restante do azeite, adicione a cebola e 1 pitada de sal. Mexa sem parar até a cebola soltar água e dourar bem por 15 minutos. Se necessário, jogue um pouco de água para raspar o fundo da panela até a cebola caramelizar. Em uma tigela, misture a lentilha, a cebola e o arroz. Reserve.

Prepare o charutinho Em uma panela grande, leve 5 litros de água para ferver e prepare uma tigela com gelo e água fria. Leve as folhas de repolho para branquear na água fervente por 3 minutos ou até amolecer. Tire as folhas e coloque diretamente no banho de gelo para interromper o cozimento. Recheie cada folha de repolho com 2 colheres (sopa) do recheio na borda de baixo. Enrole os charutinhos dobrando primeiro as laterais e enrolando de baixo para cima. Acomode os charutinhos em uma travessa de vidro, deixando-os bem apertados.

Prepare o molho Em uma tigela, misture o suco de laranja, o suco de limão, o azeite e o sal. Despeje os ingredientes do molho sobre os charutos, como uma marinada, leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

*Receita por Giovanna Cury (Receitas libanesas de dar água na boca)